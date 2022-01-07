Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!

В личном блоге пианистка поделилась кадрами с прогулки по Нижегородской области. По словам артистки, в новогодние праздники она отправилась в небольшое путешествие по России. Звезда прошлась по лесу, правда, недооценила количество выпавшего снега. В "Сторис" Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что слегка утонула в сугробах, однако не могла не заснять для поклонников зимние красоты.
Также пианистка опубликовала снимки, сделанные в лесу. На кадрах артистка позирует рядом с елью, усыпанной пушистым снегом. "Настоящий Рождественский день. Снежный и светлый! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию Цымбалюк-Романовская.
Подписчики пришли в восторг естественной красоты артистки. Поклонники осыпали бывшую супругу Армена Джигарханяна комплиментами и отметили ее добродетели. "Хорошенькая", "Виталина Викторовна, вы выглядите супер", "Снегурочка", "Женщина, мечта поэта", "Красота", "Вы естественны и очаровательны!" – написали в комментариях.
Напомним, в прошлом году Виталина Цымбалюк-Романовская предстала в новом амплуа. Пианистка запела! Правда, не все оценили вокальные данные артистки, посчитав, что ей лучше не открывать рот.