"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться

Со сцены артистка исполнила "Балладу о любви" Владимира Высоцкого, "Не исчезай" на стихи Андрея Вознесенского и еще несколько пронзительных композиций. В качестве визуального сопровождения для выступления пианистка выбрала кадры из фильма с Арменом Джигарханяном.
Как оказалось, Виталина Цымбалюк-Романовская всерьез задумывается о карьере певицы. И действительно, почему бы и нет? Слух у нее абсолютный, да и поет пианистка лучше многих современных артистов. Друзья остались в восторге от концерта. Правда, нашлись и те, кто высказался негативно в адрес новоиспеченной певицы.
Блогер Александр Дубак в беседе с "Дни.ру" отметил: для того, чтобы петь, все-таки необходимо иметь талант, а не только открывать рот под фонограмму. "Виталина решила стать певицей на старости лет. Я, конечно, понимаю, что ее знает огромное количество людей, но для того, чтобы петь, необходимо все-таки иметь талант, а не открывать рот под "фанеру", не попадая в ноты, стараясь показать свои изречения", – заявил молодой человек.
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