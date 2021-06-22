"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться

На днях Виталина Цымбалюк-Романовская устроила творческий вечер, на котором продемонстрировала свои вокальные данные.

Со сцены артистка исполнила "Балладу о любви" Владимира Высоцкого, "Не исчезай" на стихи Андрея Вознесенского и еще несколько пронзительных композиций. В качестве визуального сопровождения для выступления пианистка выбрала кадры из фильма с Арменом Джигарханяном.

Как оказалось, Виталина Цымбалюк-Романовская всерьез задумывается о карьере певицы. И действительно, почему бы и нет? Слух у нее абсолютный, да и поет пианистка лучше многих современных артистов. Друзья остались в восторге от концерта. Правда, нашлись и те, кто высказался негативно в адрес новоиспеченной певицы.

Блогер Александр Дубак в беседе с "Дни.ру" отметил: для того, чтобы петь, все-таки необходимо иметь талант, а не только открывать рот под фонограмму. "Виталина решила стать певицей на старости лет. Я, конечно, понимаю, что ее знает огромное количество людей, но для того, чтобы петь, необходимо все-таки иметь талант, а не открывать рот под "фанеру", не попадая в ноты, стараясь показать свои изречения", – заявил молодой человек.

Он добавил, что сейчас появилось огромное количество псевдоартистов, которые мечтают стать музыкантами. "Цымбалюк, которая всегда была рядом с легендарным Арменом Джигарханяном, на этом вечере опозорилась", – уверен Александр Дубак.

"Когда на сцену выходит артист, который не умеет петь и позорит такие легендарные стихи, – это цирк, только жалко клоуны остались", – подчеркнул блогер.