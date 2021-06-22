Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
22 июня
Лента новостей
03:55
"Меня ненавидят": Хилькевич взорвалась из-за травли
02:07
"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться
23:54
"Истеричная бабья дурь": на Суханкину и Гулькину вылили ушат помоев
22:45
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
22:02
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
21:59
На мемориалах Вечный огонь прошли торжественные церемонии профилактики
21:42
Обрюзгший Петросян приуныл рядом со счастливой женой
21:08
"Волонтеры Победы" исполняют мечту ветерана ВОВ
21:08
"На мужика похожа": изменившую внешность Вайкуле перестали узнавать
21:07
Пожар в военной академии в Москве попал на видео
20:31
Под Москвой сотрудник ДПС спас котенка
20:24
Звезда сериала "Друзья" умирает от неизлечимого заболевания
20:16
Фура влетела в подземный переход в центре Москвы
20:12
Жена акционера "Спартака" растоптала Викторию Боню: Сломала карьеру
19:48
"Передергивает от отвращения": полуголой солистке-разлучнице из Little Big плюнули в лицо
19:46
В Москве в пруду утонул ребенок
19:36
Аксенов назвал санкции ЕС "русофобскими выхлопами"
19:25
Лазарев оголил свои волосатые бугорки: Прикрой срам!
19:19
В Москве насильник потерял паспорт на месте преступления
19:02
Близкие раскрыли подробности состояния подключенной к ИВЛ певицы МакSим
18:52
В Германии раскрыли цель новых санкций против Белоруссии
18:38
"Кощунство!": пятый муж Гурченко возмущен оскверняющей память звезды выходкой Бузовой
18:32
Новые откровения Маркл взбесили народ: Лицемерие не знает границ
18:24
Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков
18:24
Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка
17:58
Стали известны страшные последствия дружбы Гогена Солнцева с внучкой Гурченко
17:53
Устроившую жаркие танцы дочь Славы просят перестать подражать матери: Не тянет
17:37
Дроздов оказался на больничной койке в день 84-летия: Таблетки заменили капельницами
17:30
На Украине пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой
17:30
Волочкова удивила эстетичной фотографией: Элегантная красавица
17:07
Поклонники нашли могилу звезды "Моей прекрасной няни": Какой ужас!
17:00
Информацию о болезни Кузьмина скрывают от его родного брата
16:55
Угрожавшая ножом за просьбу надеть маску фитнес-модель попала на видео
16:39
"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе
16:39
Появились данные о влиянии коронавируса на клетки крови
16:25
Рудковская отдала восьмимесячного сына в добрые руки
16:21
Куда сходить в Москве: афиша с 21 июня по 1 июля
16:16
Бородина заговорила об уходе после слухов о разводе с мужем: Мир меняется
16:09
"Снова баба Гуфа": Айза шокировала подробностями новых отношений
15:57
Латушко рассказал о санкциях против режима Лукашенко: Все коррупционеры должны пострадать
15:42
Перекроенное лицо наркозависимой дочери Успенской всполошило народ
15:40
Неожиданное решение Королевой больно ударило по матери: Пошла на понижение
14:57
"Ты теперь умрешь!": контакт с ВИЧ-инфицированным безумцем убил Кравец
14:45
Внук Ротару залез на сцену на фестивале в Киеве: Что это?!
14:37
"Без конца самолеты": Бабаян рассказала о неудаче в первом браке
14:12
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
14:10
Вдову Грачевского с ребенком грозят вышвырнуть на улицу: Как жить дальше
13:35
В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары
13:32
Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца
13:30
"Русалка": молодая жена Петросяна в одном купальнике поразила россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться

"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться

На днях Виталина Цымбалюк-Романовская устроила творческий вечер, на котором продемонстрировала свои вокальные данные.

Продолжение: Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
прочитано 416 раз

Со сцены артистка исполнила "Балладу о любви" Владимира Высоцкого, "Не исчезай" на стихи Андрея Вознесенского и еще несколько пронзительных композиций. В качестве визуального сопровождения для выступления пианистка выбрала кадры из фильма с Арменом Джигарханяном.

ПО ТЕМЕ

"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Как оказалось, Виталина Цымбалюк-Романовская всерьез задумывается о карьере певицы. И действительно, почему бы и нет? Слух у нее абсолютный, да и поет пианистка лучше многих современных артистов. Друзья остались в восторге от концерта. Правда, нашлись и те, кто высказался негативно в адрес новоиспеченной певицы.

Блогер Александр Дубак в беседе с "Дни.ру" отметил: для того, чтобы петь, все-таки необходимо иметь талант, а не только открывать рот под фонограмму. "Виталина решила стать певицей на старости лет. Я, конечно, понимаю, что ее знает огромное количество людей, но для того, чтобы петь, необходимо все-таки иметь талант, а не открывать рот под "фанеру", не попадая в ноты, стараясь показать свои изречения", – заявил молодой человек.

Он добавил, что сейчас появилось огромное количество псевдоартистов, которые мечтают стать музыкантами. "Цымбалюк, которая всегда была рядом с легендарным Арменом Джигарханяном, на этом вечере опозорилась", – уверен Александр Дубак.
"Когда на сцену выходит артист, который не умеет петь и позорит такие легендарные стихи, – это цирк, только жалко клоуны остались", – подчеркнул блогер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 02:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

комментарии

Ответить:

Гость782816
Пожаловаться Ответить
Ну а мы что говорили? То же самое.Конечно, опозорилась. И давно уже позорится. И Джигарханян просил, а потом требовал и ей не позориться самой, и театр не позорить своими выходками на уровне украинской "сельской драматургии". Отсутствие критического отношения к себе - показатель отсутствия ума, но присутствие наглости.потому Цы опять выйдет в свет со своими напевами. Раньше были наигрыши- в театре. Теперь - напевы.Ну что поделаешь? такой уровень, низкопробный, у этой пианистки.Ей что играть,что петь, что читать- всё одно.Главное тут- выступать.Как в детстве это делает девочка на табуретке..
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Шепелев впервые показал лицо новорожденного ребенка

Ведущий наслаждается

Шоу-бизнес

Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

Лазарев оголил свои волосатые бугорки: Прикрой срам!

Певец активно работает
Шоу-бизнес

"Передергивает от отвращения": полуголой солистке-разлучнице из Little Big плюнули в лицо

Звезде досталось

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+