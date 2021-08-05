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Шоу-бизнес
"Бред": решивший сделать стрижку зоны бикини Нагиев вызвал удивление

"Бред": решивший сделать стрижку зоны бикини Нагиев вызвал удивление

Дмитрий Нагиев любит дразнить поклонников. То артист опубликует фото с голым торсом, то искрометно двусмысленно пошутит.
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Телеведущий показал в своем инстаграм-аккаунте прогулку с собакой. "Уф. Хорош. Чуть сам себе комментарий не написал. Просыпаемся, мои облепиховые друзья", – обратился шоумен к фолловерам.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Затем Дмитрий Нагиев попросил совета у подписчиц о том, где записать четвероногую любимицу на аэробику, акробатику и стрижку зоны бикини. Поклонники по-достоинству оценили юмор 54-летнего актера и его физическую форму. "Обожаю этого парня", "Дима жжет", "Красавец мужчина", – высказались пользователи соцсети.

Но были и те, у кого забавный пост вызвал удивление. "Бред", "А смысл?", – недоумевают россияне.

Ранее Дмитрий Нагиев рассказал, что весной этого года режиссер Федор Бондарчук расспрашивал его насчет уколов красоты. Он был уверен, что артист пользуется услугами пластических хирургов. Но шоумен заверил, что обходится без этого.

Отметим, что Дмитрий Нагиев редко рассказывает о личной жизни. Среди отечественных звезд он является одной из самых закрытых персон. О его любовных связях ходит множество слухов.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 21:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Дмитрий Нагиев

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