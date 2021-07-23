"И не видно, что полтос": помолодевший Дмитрий Нагиев разделся и засиял

В апреле этого года телеведущий и актер Дмитрий Нагиев отпраздновал 54-летие. Шоумен уделяет много внимания собственному внешнему виду, поэтому выглядит намного моложе ровесников.
В личном инстаграм-аккаунте звезда сериала "Физрук" Нагиев подразнил поклонниц снимком с пляжа. Дмитрий запечатлел себя на фоне морской глади. В кадре артист без рубашки, на его мускулистой груди застыли капельки воды.
"Височки выбрил, вот и не видно, что полтос", - подписал снимок актер "Физрука".
Дмитрий с юмором добавил, что любоваться его снимком надо предварительно подготовившись. Любопытным поклонникам сначала необходимо объединиться в отряды по пять-семь человек и только потом "зырить".
Внимательные пользователи Сети отметили, что помолодевший Нагиев на фото как будто сияет. Фанаты решили, что у знаменитости появился нимб.
"А почему нимб над головой, наверное прививку сделали? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "точно Икона😁🙏Нимб светится✨✨✨😅", "молиться сразу после пробуждения и перед сном обязательно", "Дмитрий, у вас нимб!", "это лысина отсвечивает😂", "5 G раздает😂😂"Ваше сиятельство😄", – рассуждают теперь в комментариях интернет-пользователи.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Нагиев тщательно скрывает личную жизнь. О нынешней избраннице актера ничего не известно. В одном из интервью шоумен упоминал о своей таинственной зазнобе.
По словам Дмитрия, его любимая женщина "дослужилась с ним до генеральши". Только избранница и близкие члены семьи знают настоящего Нагиева. Деньги и слава не повлияли на внутренний мир актера. Понты, по словам знаменитости, – это только для публики.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка