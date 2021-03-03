Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
3 марта
Лента новостей
10:25
Россия обогнала Европу по росту цен на продукты: названы причины
10:22
Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой
10:21
Вьются: густая растительность Седоковой вызвала оторопь
09:38
Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником
09:33
Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо
09:02
"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России
08:48
Держали под руки: тяжелобольной Зайцев не может ходить
08:43
Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву
08:28
Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье
06:24
"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала
04:34
Жена уличила Мамаева в новой измене
02:09
Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду
00:14
Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"
21:52
На МКАД в аварии с четырьмя машинами пострадал человек
21:39
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
20:56
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве
20:06
Соцсети в России начнут предоставлять отчет об удалении запрещенного контента
19:21
В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина
19:17
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского
18:33
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
18:32
В США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
18:13
Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос
17:54
Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса
17:50
Киркорову и Баскову дали смачную оплеуху
17:17
Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка
17:09
"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость
17:07
В Раде потребовали провести новые выборы президента: Зеленский навешал лапши на уши украинцам
16:29
Двое москвичей умерли при загадочных обстоятельствах
16:29
Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри
16:28
Лукашенко назвал брехней публикации политологов о его встрече с Путиным
15:51
Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь
15:49
В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда
15:39
Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов
15:16
Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта
15:14
Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой
14:34
Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск
14:31
Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать
14:22
"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой
14:19
По программе реновации в Москве построено уже 102 дома
14:19
Погоду в Москве признали опасной
14:17
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело
13:59
Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова
13:55
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
13:48
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек
13:42
"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником
13:34
"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками
13:25
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
13:12
Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира
13:11
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником
13:06
Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой

Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой

Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
32-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит позировать фотографам. Жена юмориста снова поделилась профессиональными снимками и показала новый образ.
прочитано 110 раз

Накануне Татьяна Брухунова опубликовала несколько кадров из новой фотосессии. На снимках жена Евгения Петросяна предстала в костюме цвета хаки и черном берете. Также супруга юмориста сняла очки и нанесла легкий, едва заметный макияж.

ПО ТЕМЕ

"Почему никто не спросит Степаненко?": жена Петросяна взвыла из-за травли

"Некоторым не показано материнство": бросившей грудничка Брухуновой вынесли приговор

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Поклонники оценили внешний вид Брухуновой. Они одарили жену Петросяна комплиментами. По мнению интернет-пользователей, Татьяна выглядит словно голливудская кинозвезда. "Идеальное лицо бренда", – отметил подписчик.

Некоторым же показалось, что супруга юмориста похожа на российскую актрису Елизавету Боярскую. Брухунова дала понять, что такие замечания ей надоели. "Вы, как минимум, сотая, кто говорит об этом сравнении", – резко ответила Татьяна одному из фолловеров.

Стоит отметить, что на следующей неделе сыну Петросяна и Брухуновой исполнится один год. Согласно источникам, мальчик родился 13 марта 2020 года в Дубае. Юморист назвал наследника Ваганом в честь своего отца.

Напомним, ранее журналисты атаковали Татьяну Брухунову, решившую посетить театральную премьеру. Представители СМИ пытались узнать у супруги юмориста о недавней поездке в Сочи. Девушка продолжала молчать до тех пор, пока ее не спросили о схожести с Еленой Степаненко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 3 марта 2021, 10:22 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость635270
Пожаловаться Ответить
Молодец, красивая девочка, так держать! Пусть молча завидуют, особенно Степаненко, ей бы лучше помолчать....
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Держали под руки: тяжелобольной Зайцев не может ходить

Модельер отметил свой день рождения
Шоу-бизнес

"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана

Артистка заподозрила пару в пиаре на измене
Шоу-бизнес

"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

Актриса прервала молчание

Шоу-бизнес

"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Полину закидали камнями

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+