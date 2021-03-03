Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой

Накануне Татьяна Брухунова опубликовала несколько кадров из новой фотосессии. На снимках жена Евгения Петросяна предстала в костюме цвета хаки и черном берете. Также супруга юмориста сняла очки и нанесла легкий, едва заметный макияж.
Поклонники оценили внешний вид Брухуновой. Они одарили жену Петросяна комплиментами. По мнению интернет-пользователей, Татьяна выглядит словно голливудская кинозвезда. "Идеальное лицо бренда", – отметил подписчик.
Некоторым же показалось, что супруга юмориста похожа на российскую актрису Елизавету Боярскую. Брухунова дала понять, что такие замечания ей надоели. "Вы, как минимум, сотая, кто говорит об этом сравнении", – резко ответила Татьяна одному из фолловеров.
Стоит отметить, что на следующей неделе сыну Петросяна и Брухуновой исполнится один год. Согласно источникам, мальчик родился 13 марта 2020 года в Дубае. Юморист назвал наследника Ваганом в честь своего отца.
Напомним, ранее журналисты атаковали Татьяну Брухунову, решившую посетить театральную премьеру. Представители СМИ пытались узнать у супруги юмориста о недавней поездке в Сочи. Девушка продолжала молчать до тех пор, пока ее не спросили о схожести с Еленой Степаненко.
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