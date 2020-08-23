Анджелина Джоли запрещает детям грустить о Брэде Питте

От пышного торжества Анджелина и Брэд отказались. На бракосочетании голливудских актеров присутствовали только их дети – Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.
Для наследников знаменитостей 23 августа – особенный день. Ранее эта дата вызывала только радостные воспоминания, однако после развода Джоли и Питта в 2016-м все изменилось – теперь дети с грустью вспоминают времена, когда дома был отец.
Анджелина Джоли, терзаемая чувством вины, старается отвлечь отпрысков от мыслей о Питте. Она запрещает детям расстраиваться. Актриса придумывает наследникам развлечения. Например, 23 августа 2019-го звезда отвезла детей в Диснейленд. В парке развлечений знаменитое семейство отлично провело время.
На этот раз Анджелина Джоли на 23 августа запланировала пикник недалеко от дома. Из-за пандемии коронавирусной инфекции артистка не может отвезти наследников в общественные места. Скорее всего, праздник пройдет прямо на территории особняка звезды.
"Она устроит отличный праздник: игры и барбекю, с большим количеством угощений. Она очень заботится о том, чтобы сделать этот день счастливым и радостным для своей семьи", – рассказал журналистам инсайдер.
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