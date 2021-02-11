Шок: дочь Джоли и Питта избавилась от фамилии отца

Шайло поразила всех поклонников семьи неожиданным поступком. Теперь все интересующиеся выдвигают версии, чем провинился Брэд на этот раз.

Ранее дочь голливудских звезд была зарегистрирована в социальных сетях под двойной фамилией "Джоли – Питт". Однако теперь в мыслях Шайло что-то изменилось. Она оставила лишь фамилию артистки. Фанаты неустанно пытаются понять, что сподвигло девочку на такие решительные меры.

Многие считают, что самого Брэда Питта подобный шаг должен был сильно ранить. Из всех детей самые теплые и доверительные отношения с папой были именно у Шайло. Отметим, после развода звездной пары наследники остались жить с мамой, но отец никогда не забывал о них, всячески помогал и поддерживал детей.

Напомним, с ранних лет Шайло просила всех называть ее мужским именем Джон. В какой-то момент она заявила, что собирается сменить пол. Девочка начала принимать сильнодействующие препараты, которые должны были подготовить ее организм к операции. Тогда любящие родители с пониманием отнеслись к ситуации. Однако позже она, видимо, передумала.

Судя по всему, к 14 годам наследница актеров поняла, что не хочет становиться мальчиком и начала носить женственную одежду. Также девочка проколола уши и начала отращивать волосы. Пока ни сама Шайло, ни ее родители не комментировали ситуацию.

