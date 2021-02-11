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Шок: дочь Джоли и Питта избавилась от фамилии отца

Шок: дочь Джоли и Питта избавилась от фамилии отца

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Jaguar/AdMedia/www.globallookpress.com
Шайло поразила всех поклонников семьи неожиданным поступком. Теперь все интересующиеся выдвигают версии, чем провинился Брэд на этот раз.
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Ранее дочь голливудских звезд была зарегистрирована в социальных сетях под двойной фамилией "Джоли – Питт". Однако теперь в мыслях Шайло что-то изменилось. Она оставила лишь фамилию артистки. Фанаты неустанно пытаются понять, что сподвигло девочку на такие решительные меры.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Многие считают, что самого Брэда Питта подобный шаг должен был сильно ранить. Из всех детей самые теплые и доверительные отношения с папой были именно у Шайло. Отметим, после развода звездной пары наследники остались жить с мамой, но отец никогда не забывал о них, всячески помогал и поддерживал детей.

Напомним, с ранних лет Шайло просила всех называть ее мужским именем Джон. В какой-то момент она заявила, что собирается сменить пол. Девочка начала принимать сильнодействующие препараты, которые должны были подготовить ее организм к операции. Тогда любящие родители с пониманием отнеслись к ситуации. Однако позже она, видимо, передумала.

Судя по всему, к 14 годам наследница актеров поняла, что не хочет становиться мальчиком и начала носить женственную одежду. Также девочка проколола уши и начала отращивать волосы. Пока ни сама Шайло, ни ее родители не комментировали ситуацию.

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Автор: 11 февраля 2021, 14:35 Источник: "Папарацци" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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