Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Знаменитость подарила наследницу своему возлюбленному – актеру Орландо Блуму.
Радостное известие появилось в социальной сети "Инстаграм". В личном микроблоге артистка разместила фотографию, на которой она держит малышку за руку. "Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Блум", – озаглавила трогательный кадр певица.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в январе 2016 года на церемонии "Золотой глобус". Спустя три года знаменитости объявили о помолвке. Свадьба должна была состояться этим летом, но была перенесена из-за пандемии, уточняет телеканал "360".
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