"Прощай, Дима": россияне молятся за оказавшегося в больничных стенах Маликова

Дмитрий Маликов в личном блоге поделился снимком из больничного кабинета.

Как оказалось, артист пришел в медучреждение не просто так. Взвесив все за и против, музыкант решился на прививку от коронавирусной инфекции. Снимок сделан в момент вакцинации. Артист подставил плечо медсестре, а сам улыбнулся в камеру

"Долго думал и решился! Слишком риски большие (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дмитрий Маликов. Он отметил, что двое его друзей переболели ковидом настолько серьезно, что еле остались живы, именно поэтому артист и решил перестраховаться.

Однако поклонники не оценили откровенность музыканта. Народ в комментариях развязал спор на тему рациональности вакцинации. Некоторые даже обвинили Дмитрия Маликова в продажности: мол, пост-то проплачен государством, и все ради продвижения российского препарата. Другие с юмором отметили, что пойдут ставить прививку после того, как посмотрят на реакцию организма певца. Народ пожелал музыканту удачи и пообещал за него помолиться.

"Сначала посмотрим на вас Дмитрий!", "Прощай, Дима", "Ни за что! Такой риск колоть неизвестно что! А сколько последствий и смертей!", "Я еще жить хочу. Прививку делать точно не буду", "У страха глаза велики", "Дим а ты знаешь что Вакцина не спасает от короны. Очень много народу поставившие вакцину через два месяца очень тяжело заболели. Поэтому это не панацея", "Дмитрий у вас мало концертов и закончились деньги?", "Лучше привиться", "Димон, Вы на верном пути!" – написали в комментариях.

