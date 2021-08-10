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Шоу-бизнес
"Что с глазами?": Перетянутое лицо жены Маликова вызвало ужас

"Что с глазами?": Перетянутое лицо жены Маликова вызвало ужас

В погоне за красотой спутница Дмитрия Маликова потерпела полный провал. Глаза женщины превратились в узкие щелочки.
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Внешность супруги Дмитрия Маликова давно стала причиной бурных обсуждений. У Елены Вячеславовны появилось много преданных фанатов, которые изо дня в день восхищаются тем, как она выглядит. Им противостоят негативно настроенные россияне, критикующие женщину. 56-летнюю даму не раз подозревали в злоупотреблении пластическими операциями. На некоторых кадрах лицо знаменитости больше напоминает людям маску — слишком уж неестественным оно кажется со стороны. Дело дошло до того, что облик жены Дмитрия Маликова начал пугать пользователей Сети.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Взрослая дочь артиста Стефания опубликовала в "Инстаграм" семейный снимок. На нем девушка предстала вместе с матерью и младшим братом Марком. Елена Вячеславовна широко улыбалась на фото, испытывая удовольствие. Однако возле ее век скопились многочисленные мимические морщины, выдавшие возраст. Кроме того, глаза артистки сильно сузились из-за перетянутого лица и практически пропали из виду.


Россияне бросились обсуждать изменившуюся внешность жены Дмитрия Маликова. Одни по-прежнему осыпали женщину комплиментами, а другие испытали ужас. "Что у мамы с глазами?", "Она пластику лица делала", "Маме солнце в глаза светит", — выразились всполошенные комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 17:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маликов вывел в свет постаревшую жену

комментарии

Ответить:

659475
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у них у всех морды как сковородки, противная до блевоты семейка, а этой пердухе под 60 лет а она все кости под молодуху, похожа на бабушку с внучкой и правнуком
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