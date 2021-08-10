"Что с глазами?": Перетянутое лицо жены Маликова вызвало ужас

В погоне за красотой спутница Дмитрия Маликова потерпела полный провал. Глаза женщины превратились в узкие щелочки.

Внешность супруги Дмитрия Маликова давно стала причиной бурных обсуждений. У Елены Вячеславовны появилось много преданных фанатов, которые изо дня в день восхищаются тем, как она выглядит. Им противостоят негативно настроенные россияне, критикующие женщину. 56-летнюю даму не раз подозревали в злоупотреблении пластическими операциями. На некоторых кадрах лицо знаменитости больше напоминает людям маску — слишком уж неестественным оно кажется со стороны. Дело дошло до того, что облик жены Дмитрия Маликова начал пугать пользователей Сети.

Взрослая дочь артиста Стефания опубликовала в "Инстаграм" семейный снимок. На нем девушка предстала вместе с матерью и младшим братом Марком. Елена Вячеславовна широко улыбалась на фото, испытывая удовольствие. Однако возле ее век скопились многочисленные мимические морщины, выдавшие возраст. Кроме того, глаза артистки сильно сузились из-за перетянутого лица и практически пропали из виду.

Россияне бросились обсуждать изменившуюся внешность жены Дмитрия Маликова. Одни по-прежнему осыпали женщину комплиментами, а другие испытали ужас. "Что у мамы с глазами?", "Она пластику лица делала", "Маме солнце в глаза светит", — выразились всполошенные комментаторы.

