"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская восхитила поклонников.

Пианистка регулярно делится кадрами из жизни и мыслями в своем блоге. Подписчики с удовольствием комментируют посты Виталины. Артистка поделилась фотографией 1998-го года, рассказав, что это ее первая фотосессия. На снимке Цымбалюк-Романовская предстала с объемной прической и разинув рот.

Поклонники пришли в восторг от вида Виталины и забросали ее комплиментами. "Классно и круто очень, супер фотосессия , отлично получилось здорово, Виталина ты топ модель по-русски (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень, очень, очень прелестная, милейшая, прекрасная, юная красавица", "Виталина, вы похорошели с 98-го года!", "Такая милая, светлая девочка", "Кукла, просто кукла", "Симпатичная, приятная, маленькая куколка", "Уникальна и неповторима в любом возрасте!" – написали комментаторы.

Ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в том, что она забрала деньги покойного Джигарханяна. Пасынок режиссера Степан заявил, что многомиллионного наследства, о котором писали СМИ, не существовало вовсе. А то, что было на счетах, пропало. Степан предположил, что виновата в этом последняя официальная жена Армена Борисовича.