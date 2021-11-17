Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна

Народный артист СССР, режиссер Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года после долгой борьбы с болезнью. Бытует мнение, что актер оставил наследникам многомиллионное наследство. Однако пасынок Армена Джигарханяна Степан уверяет, что это не так.
Родственник режиссера раскрыл правду о финансовом состоянии звездной семьи и о наследстве, которое ему досталось после смерти Джигарханяна.
Степан запросил необходимую информацию у нотариуса, и ему открылось небогатое наследство отца. Однако был ли сам режиссер в курсе состояния имущества, не известно.
Как выяснилось, у режиссера была квартира за МКАДом и пять открытых банковских счетов, на одном из которых лежало две тысячи рублей, а на другом — несколько пенсий. Остальные счета были пусты. Степан уверен, что деньги могли снять.
Степан отметил, что похороны, поминки и установка памятника Джигарханяну обошлись гораздо дороже оставленного наследства.
Пасынок Джигарханяна намекнул, что в сложившейся ситуации виновата последняя официальная жена режиссера, киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Она якобы могла снять деньги.