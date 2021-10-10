"Поделом ей!": Несчастная Бородина сглотнула плевок от бывшего мужа

Экс-супруг знаменитости Курбан Омаров сделал громкое заявление. Ксения Бородина ему осточертела.

Громкий развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова давно завершился, а вот взаимные упреки со стороны экс-супругов до сих пор продолжаются. Телеведущая периодически вспоминает о бывшем партнере в своих инстаграм-историях, причем ничего хорошего про него не говорит. Негатив, обиды, нереализованные ожидания заставили звезду злиться на Курбана Омарова, пока тот старается просто вычеркнуть прошлое и попрощаться с ушедшей любовью.

Мужчина опубликовал в инстаграм-аккаунте пост о том, как ему все равно на бывшую жену. Он попросил оставить его в покое. Курбан Омаров написал пронзительный текст, который дополнил коротким роликом под душевную песню. "Время раны залечит, все у нас впереди, только вместе по жизни нам с тобой не пройти. Ночь на небе зажжет золотые огни, не зови ты меня, не зови", — отмечалось в музыкальной композиции.

Пользователи Сети поддержали экс-супруга телеведущей. Народ отметил, что Ксения Бородина до сих пор цепляется за воспоминания и надеется все вернуть. "Уже достала она, видимо, забыть никак не может", "Если она постоянно задевает, значит, ты ей не безразличен", "Красавчик! Поделом ей!", — выразились комментаторы.

На дерзкое заявление Курбана Омарова мог последовать оперативный ответ, но Ксения Бородина просто сглотнула плевок от бывшего мужа. Фанаты экс-супругов надеются, что еще рано говорить об окончательном разрыве отношений. У телеведущей и бизнесмена подрастает общая дочь Теона, которая может повлиять на воссоединение родителей.