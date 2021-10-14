Всплыло фото сияющей Бородиной с цветами: Курбан подарил

Накануне вечером знаменитость опубликовала новое фото. На кадре она лежит на полу в своем доме в джинсах и водолазке трендового горчичного цвета. Ксения выглядит крайне довольной, а в руках держит огромный букет бело-розовых цветов. Звезда "Дома-2" призвала мужчин почаще баловать своих любимых женщин.
В комментариях поклонники тут же начали предлагать свои версии происходящего. Некоторые предположили, что букет может быть красивой попыткой Курбана Омарова вернуть отношения. Они поинтересовались, является ли букет презентом от бывшего супруга. "Может хватит", – ответила подписчикам сама Ксения Бородина. Судя по всему, она устала от постоянных упоминаний бизнесмена.
Напомним, о разладе между возлюбленными поклонники ведущей догадывались достаточно давно. Сперва они вместе отправились нам отдых, но поселились в разных отелях. Затем они оба стали публиковать не совсем однозначные фразы в адрес друг друга, а после Курбан Омаров выложил фото на фоне столичного ЗАГСа. В руке он держал пачку документов и выглядел крайне опечаленным.
Ведущая не комментировала ситуацию долгое время. После развода она сперва активно отмечала событие с подругами, а затем и вовсе начала публиковать откровенные фото с новым возлюбленным. По слухам, им оказался ресторатор Эрик Авагян. Официальной информации пока нет.
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