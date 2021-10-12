"Хуже всех": Обтершую пах шашлычника Бородину смачно приложили

Телеведущая Ксения Бородина с треском провалилась на Первом канале. Звезду открыто раскритиковали в блоге Живого Журнала.

Получив развод мужа, Ксения Бородина пустилась во все тяжкие. Сначала она предалась загулам с увеселительными напитками в компании подруг, щеголяла в коротких шортах на зависть экс-избраннику и прижималась в страстных танцах к владельцу шашлычной. За все это звезду пристыдили фанаты, поэтому она решила показать свою мощь на федеральном канале и утереть нос злопыхателям. Брюнетка стала участницей шоу "Ледниковый период", но кататься на коньках получилось у нее из рук вон плохо.

В последнем выпуске программы Ксения Бородина и ее партнер Дмитрий Соловьев показали на льду самый плохой результат по сравнению с другими, судя по оценкам жюри. В Сети поражение телеведущей получило широкую огласку. Лена Миро написала по этому поводу провокационный пост. По словам блогерши, теледива вообще не способна показывать мастерство в фигурном катании, а отсутствие мимики выдает ее страх и бесталанность.

"Совершенно не удивлена тому, что корявая Бородина хуже всех катается в "Ледниковом периоде". Танцевать на льду — это вам не отираться лобком о бревно "Дома-2" или о пах шашлычника", — выразилась звезда Живого Журнала. Пользователи Сети поддержали мнение блогерши. Народ убежден — Ксения не является профессионалом ни в одной сфере деятельности, поэтому ей нужно остепениться и перестать позориться на всю страну.

А сама телеведущая в инстаграм-аккаунте агрессивно реагирует на критику своего выступления и не признает себя худшей в проекте. Брюнетка заявила фанатам, что очень много тренируется на льду, а каждый ее день слишком сильно похож на предыдущий. Ксения Бородина надеется на поддержку поклонников, так как понимает высокую вероятность вылета из "Ледникового периода", а покидать телешоу ей очень не хочется.