Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками

"Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая", – поучал булгаковский Воланд нерадивого заведующего театральным буфетом. Вероятно, посмотри мессир новогодний эфир на Первом канале, то испытал бы схожие эмоции и негодование.

Первый канал так тщательно хранил в секрете программу своего праздничного эфира, словно речь идет о строгой военной тайне. Поэтому казалось, что в новогоднюю ночь мы увидим нечто такое, что потрясет, ошарашит, изумит. И, действительно, объяснить с точки зрения здравого смысла увиденное в эфире, трудно.

После боя курантов вдруг разверзлись могилы московских кладбищ и на экране Людмила Гурченко сменила Жанну Фриске. Потом плясал Иосиф Кобзон. Да так, что Юлия Началова не выдержала – подтянулась и привела с собой Олега Яковлева. Этот придуманный Первым каналом по случаю своего 25-летия аудит знаменитых покойников вели Лариса Гузеева, Дмитрий Борисов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и примкнувшая к ним жительница Италии Жанна Бадоева. Причем делали они это из ГУМа с видом на знаменитый некрополь у кремлевской стены. Что в общем-то символично в данном случае.

Но был на Первом и оригинальный контент. Полтора часа до полуночи артисты в разных образах развлекали страну на "Новогоднем карнавале". И если программу второй половины ночи можно было лучше всего описать словами Михаила Булгакова, то эпиграфом для ее начала вполне могут стать слова чеховского Фирса из "Вишневого сада": "Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут".

Действительно, в годы оные на Первом в Новый год выступали Стинг, Элтон Джон, Гару, Алла Пугачева. А теперь Александр Олешко изображает Эдуарда Хиля, Владимир Винокур даже в фонограмме не попадет в ноты в образе Георга Отса, группа "Фабрика" перевоплощается в "Арабески", Ирина Дубцова строит из себя Мэрайю Кэри, Анастасия Макеева – Софию Ротару...

Настоящая же "хуторянка" в это самое время выступала на второй кнопке. А на НТВ показывали новогодний выпуск шоу "Маски", где тоже надо было угадать участников под масками. Тем самым уже не вполне трезвые телезрители окончательно запутались, кто и где их столь оригинальным способом поздравляет.

Остаться самим собой и никого не изображать на Первом позволили единицам – Филиппу Киркорову, Любови Успенской... Хотя они уже давно кажутся пародиями на самим себя. Но самое фееричное выступление на "Маскараде" было, конечно, у участника проекта "Русский ниндзя" Niletto с хитом "Любимка". Видимо, предполагалось, что и стар, и млад по ту сторону экрана оторвутся от "оливье" и мандаринов, чтобы хором петь:

Это, это deadline. Я потратил весь Прайм.

Ля, мне нужен Skyline, чтоб отсюда слинять.

Между нами Contra – это Mortal Combat.

Ты – вампир, я – Blade 2, в первом он без ствола.

Народ, может, и был бы рад подтянуть. Но, увы, исполнял этот шедевр популярный молодой артист так, словно пока миллионы людей мучились от коронавируса, он лежал с тяжелым инсультом, и связная речь только начала потихоньку восстанавливаться. Про уровень поэзии вообще лучше молчать – Ахматова и Цветаева от зависти ногти до локтей бы обгрызли.

В прежние годы на новогодние "огоньки" обрушивался шквал критики. Но после этого "Маскарада" кажется, что раньше было вполне "съедобно"...