Джоли готовится добить Питта в споре об опеке над детьми

Актриса старательно затягивает слушания по делу, пытаясь найти скелеты в шкафу бывшего мужа. Пока юристы звезды лишь прощупывают почву и "роют" компромат. Анджелина Джоли уверена, что если разрушить образ хорошего парня, каким все считают Брэда Питта, то приговор будет в ее пользу.
Артистка уже неоднократно пыталась направить процесс в выгодную для себя сторону, но верховные инстанции отказались отстранять судью, которая занимается делом супругов. По мнению актрисы, представитель власти симпатизирует бывшему мужу, и это может повлиять на объективность решения.
По сообщениям инсайдеров, у Анджелины Джоли есть два козыря в рукаве. Первый – судебное разбирательство Брэда Питта с французским дизайнером, которая обвиняет актера в том, что тот присвоил ее идеи интерьеров. Один суд девушка уже выиграла, теперь идет повторное разбирательство.
Второе дело, в котором замешан бывший муж Джоли, связано с непригодными к проживанию домами в Орлеане. После очередного урагана актер вызвался построить за свой счет жилье для пострадавших. Видимо, рабочие сэкономили на материалах, и в итоге через несколько месяцев после заселения люди стали жаловаться на плесень и разрушения. Домовладельцы подали коллективный иск к Брэду Питту, которого считают причастным к некачественному строительству.
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