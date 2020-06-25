"Одинаковое выражение лица после пластики": Крутой откровенно о морщинках "бабушки" Аллегровой

"Ира была моей первой женщиной, – признался как-то Игорь. – Первой в творческом плане – кто исполнил мою песню". Их сотрудничество продолжается уже много десятилеий.



Одна из самых известных композиций Ирины Аллегровой "Девочка по имени хочу" была написана Игорем Крутым на стихи Аркадия Арканова в далеком 1996 году и даже прозвучала в финале престижного телефестиваля "Песня года.



"Мы с Арканом, работая над этой песней, получали творческое наслаждение, – признался Крутой. – За всей, на первый взгляд, легковесностью песенки, в ней заложен очень серьезный подтекст. С одной стороны, женщине ровно столько лет, на сколько она выглядит... С другой, многие бросились делать пластические операции, и оказались с одним выражением лица, не хочу никого судить".

Действительно, многие звезды перекраивают себя просто до неузнаваемости. И порой даже кажется, что ложатся они все под нож к одному хирургу.

"Но вот что объединяет женщин разного возраста – все они хотят нравиться нам, мужчинам, зачастую забывая, что в каждой их морщинке есть свои истории, – уверен композитор. – Женщина всегда мечтает об одном – быть любимой и желанной, и об этом нам, дуракам, всегда надо помнить! И именно об этом наша с Арканом песня, которую, прекрасно прочувствовала Девочка, и Женщина, и Бабушка Ириночка Аллегрова".

Напомним, что сейчас Игорь Крутой отдыхает с семьей в Америке. Он соскучился за время карантина по дочерям, внучке. Долгое время в США владела недвижимостью и Ирина Аллегрова. Но она в итоге продала шикарную квартиру в Майами ради виллы в Италиию