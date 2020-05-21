Сказочное состояние: расчетливая Пугачева выбрала внуку богатую крестную ради завещания

Никите Преснякову, первенцу Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, 21 мая исполнится 29 лет. Правда, празднование с родителями и бабушкой из-за коронавируса пока проводить нельзя. Как еще в апреле пообещала Орбакайте, когда закончится пандемия, они отметят все весенние праздники сразу.

Алина Редель – самая близкая подруга Аллы Пугачевой. Они даже живут по соседству! Художник, галерист, продюсер, покровитель больниц и храмов дружит с певицей более 40 лет и в свое время посоветовала ей заморозить яйцеклетки. Когда у Аллы Пугачевой появились Лиза и Гари, ее внуку Никите было уже 22 года.

Именно Алина Редель была приглашена на роль крестной матери Никиты Преснякова. Как говорят друзья семьи, это было сделано с большим расчетом. Алла Пугачева – человек набожный и воцерковленный. Она помогает храмам и монастырям, дважды венчалась перед богом с мужьями. Примадонна – уже трижды крестная мать. Она крестила Анастасию – дочь бизнесмена Кикалишвили, с которым дружит более 35 лет, свою внучку Клавдию и дочь родного брата Максима Галкина Алину. Певица делает крестным дочкам дорогие подарки – одежду, украшения. Постоянно звонит им, помогает советами, знает их девичьи тайны.

Ну а крестной Никиты Преснякова стала та самая Алина Редель. Она души не чает во внуке своей подруги. "Твори, дерзай! Успеха тебе, счастья, любви!" – обратилась она к парню. Надо заметить, что друзья семьи полагают: выбор крестной матери был неслучайным. Дело в том, что Алина Редель сказочно богата. И, как говорят, часть своего капитала собирается завещать именно Никите Преснякову. Родная бабушка ему уже завещала свой набитый картинами и антиквариатом загородный дом на Истре в деревне Малые Бережки.