Радость Пугачевой: 43-летний Галкин похвастался могучим стволом

Внимательные подписчики страницы пятого мужа Аллы Пугачевой в "Инстаграм" уже знают, что недавно возле поместья юмориста появились первые весенние цветы. Это место Максим назвал "островком счастья". Есть в имении и сад алычи, растут в нем и ветвистые сосны, по которым с большим удовольствием лазают наследники Макса.
Одно из деревьев заинтересовало 43-летнего Максима Галкина особенно. "Какая красота! Черемуха будто обвивает сосну! Прелесть!" – поделился восторгом певец. Причем впечатлен увиденным он был настолько, что выставил этот могучий ствол у себя в социальных сетях – похвастался зрелищем с фанатами.
Напомним, что обычные сосны, как правило, живут от 100 до 300 лет. Причем, чем дольше срок жизни деревьев, тем быстрее они растут. А вот норвежская и сибирская кедровые сосны могут дожить и до 1000 лет. Какой именно сорт дерева с таким могучим стволом растет на участке у Максима, он не уточнил. Но красота, надо признать, невероятная! Алле Пугачевой и Максиму Галкину, конечно, повезло, что у них на участке такое буйство природы...
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