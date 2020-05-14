Радость Пугачевой: 43-летний Галкин похвастался могучим стволом

Максим Галкин, как и многие люди, честно соблюдает предписанный властями режим самоизоляции. К счастью, он не заперт в маленькой квартире, а имеет возможность выйти за пределы двух тысяч квадратных метров замка в Подмосковье и прогуляться по гектару собственного парка.

Внимательные подписчики страницы пятого мужа Аллы Пугачевой в "Инстаграм" уже знают, что недавно возле поместья юмориста появились первые весенние цветы. Это место Максим назвал "островком счастья". Есть в имении и сад алычи, растут в нем и ветвистые сосны, по которым с большим удовольствием лазают наследники Макса.

Одно из деревьев заинтересовало 43-летнего Максима Галкина особенно. "Какая красота! Черемуха будто обвивает сосну! Прелесть!" – поделился восторгом певец. Причем впечатлен увиденным он был настолько, что выставил этот могучий ствол у себя в социальных сетях – похвастался зрелищем с фанатами.

Напомним, что обычные сосны, как правило, живут от 100 до 300 лет. Причем, чем дольше срок жизни деревьев, тем быстрее они растут. А вот норвежская и сибирская кедровые сосны могут дожить и до 1000 лет. Какой именно сорт дерева с таким могучим стволом растет на участке у Максима, он не уточнил. Но красота, надо признать, невероятная! Алле Пугачевой и Максиму Галкину, конечно, повезло, что у них на участке такое буйство природы...