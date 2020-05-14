"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста

Виталину Цымбалюк-Романовскую часто называют мошенницей на доверии. Мол, она обобрала своего теперь уже бывшего Армена Джигарханяна и пустила его по миру. Киевской пианистке эти голословные обвинения надоели. И она решила поставить точку.

"Пятнадцать лет мы с ним прожили душа в душу, – смахивает слезу Виталина. – И мне ни за что не стыдно. Стыдно было бы, если бы я захотела добавить в наши разборки перчика, доведя все до гротеска. Хорошо, что по мне видно, когда я вру".

Многие думают, что юной пианисткой двигала не "святая к музыке любовь", а корысть и алчность – мол, актера она полюбила из-за богатства. "За первые восемь лет Армен Борисович не то что подарка, цветка мне не купил!" – божится Виталина. И сама она ничего не просила. "Это унизительно", – считает бывшая жена Джигарханяна.

"Все, что я имею, Армен Борисович подарил мне по доброй воле!"

"Но думаю, я заслужила, – подчеркнула Виталина. – В конце концов, именно я выходила его после двух инсультов, круглосуточно мыла, кормила, одевала... Фактически он был моим ребенком".

Да, все знают, что Цымбалюк-Романовская не только звала мужа на "Вы", но шила ему в Германии обувь на заказ, варила вкусный клюквенный компот, кормила из ложки и водила под ручку. Но за шикарную квартиру в Москве можно и не такое вынести! Виталину же всякие подозрения в корысти больно ранят. Оно такого не заслужила!

"Отдать лучшие годы за квадратные метры? И потом, будь в этом только расчет, я бы давно завела любовника. А у меня и желания не возникало", – заверила она. – Действительно, этого белокурого ангела вряд ли можно заподозрить в корысти, меркантильности, алчности, подлости!..