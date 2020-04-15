"Я предохраняюсь!": Цымбалюк-Романовская обслуживает одиноких стариков на дому

Во время пандемии очень важна поддержка людей старшего поколения, которые находятся в зоне особого риска и порой не могут дойти до магазина или аптеки. Заботу о них на свои хрупкие плечи взвалила украинская артистка.
Вместе с волонтерами она помогает нуждающимся – ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам. Каждый день Виталина с риском для жизни выходит на улицу, чтобы доставить старикам продукты. Ее появление на пороге квартиры у пожилых людей вызывает радость. Кажется, что ангел небесный спустился, да еще и с гостинцами!
"Несколько компаний предоставили все лучшее для того, чтобы старики максимально длительное время ни в чем не нуждались, – рассказала Цымбалюк-Романовская. – Живите долго, дорогие наши защитники, и пусть вечно живет память о тех, кого сегодня нет с нами".
Бывшая жена Армена Джигарханяна подчеркнула, что предохраняется, контактируя со стариками: у нее есть и защитная маска, и перчатки. Она соблюдает социальную дистанцию, протирает свои артистические руки антисептиком, так что заразу с улицы точно не принесет в дома подопечных.
Многие находящиеся в самоизоляции были огорчены, не увидев Виталину Цымбалюк-Романовскую на сцене Большого театра в недавнем концерте "Мы вместе". Мол, чем она хуже Дениса Мацуева?! Народ очень просил знаменитую киевскую пианистку дать хотя бы онлайн-концерт. Виталина обещала подумать.
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