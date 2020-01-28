"Призвал господь раба": Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина

После роспуска "Ленинграда" легендарный музыкант переквалифицировался в поэты. Артист регулярно пишет стихи на злободневные темы и размещает их в своем инстаграм-аккаунте. Однако его взгляд на вещи устраивает далеко не всех.

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