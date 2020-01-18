"У тебя еще стоит?": Шнуров сделал признание о проблемах с эрекцией

На снимке Сергей Шнуров и его жена без каких-либо стеснений придаются любви на фоне песчаного берега. В описании к публикации певец традиционно блеснул своим писательским талантом, посвятив возлюбленной трогательные строки.
"День прошел, загорели.
Хорошо спать с тобой.
И сверчков слушать трели.
И проснувшись обнять
Тебя. Страсть разбудила.
Мыслей нет, чтоб понять,-
Это счастье, ***", – написал артист, не забыв сдобрить свое стихотворение "крепким словцом" в конце.
Большинство поклонников восхитились прекрасному чувству рифмы, которое продемонстрировал Сергей Шнуров. Однако нашлись и те, чье внимание публикация не привлекла. Так, один из участников обсуждения решил воспользоваться ситуацией, чтобы задать певцу личный вопрос.
Он поинтересовался, не испытывает ли основатель группы "Ленинград" проблем с эрекцией, которые вполне могло вызвать его пристрастие к алкоголю.
"А у тебя еще стоит?", – спросил поклонник.
"На тебя – нет", – кратко признался музыкант в шутливой форме.
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