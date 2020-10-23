Ожидающий развода с Асмус Харламов высказался об участии в шоу "Холостяк"

К Кристине Асмус и Гарику Харламову вновь повышенное внимание. Дело в том, то на днях комик принял участие в подкасте Данилы Поперечного и откровенно рассказал о разводе с супругой. Так поклонники узнали причину расставания знаменитостей.
Гарик уверяет, что отношения на стороне он не заводил, просто Кристина – человек "из кардинально другого мира". Узнав из СМИ о своем романе с Яной Кошкиной, Харламов посмеялся. По словам комика, между ним и звездой шоу "Однажды в России" ничего не было. Он всего лишь раз отдохнул с ней в караоке.
Харламов не собирается пиариться на своей личной жизни. Например, он никогда не отправится на проект "Холостяк", как сделал в этом году Тимати. "Я это шоу даже не смотрел никогда", – признался Гарик, отметив, что видел выпуски только с участием Тимура Батрутдинова.
Сейчас находящихся в процессе развода супругов беспокоит, как на их расставание отреагирует шестилетняя дочь Анастасия. Кристина и Гарик не сообщили наследнице грустную новость, потому что боятся нанести ей психологическую травму. Многие считают, что родители зря откладывают разговор, поскольку девочка в любой момент может узнать это от окружающих.
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