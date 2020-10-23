Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
23 октября
Лента новостей
14:30
Политолог рассказал об отношении белорусов к России: Боятся "хищных олигархов"
14:28
Не простила: почему Наталья Бондарчук не явилась на похороны "разлучницы" Ирины Скобцевой
14:11
Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Соревнования в большей нелюбви к России
14:03
Ожидающий развода с Асмус Харламов высказался об участии в шоу "Холостяк"
13:59
Лукашенко назвал неожиданное лекарство от коронавируса
13:39
Дженсен Эклс: финал "Сверхъестественного" изменили из-за коронавируса
13:09
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
13:06
В Крыму обнаружили древний склеп
12:58
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
12:51
Политолог сравнил Минск с перегретым реактором: Вот-вот взорвется
12:44
Звезда "Кармелиты" показала подросшую дочь от тайного любовника
12:34
Зачем Лукашенко встречался с главой российской разведки
12:33
"Весь день провели на МРТ": Пригожин доставил в больницу травмированную Валерию
12:20
В центре Москвы найден труп экскурсовода
12:07
Певцов неожиданно жестко высказался о госпитализации Дроздовой
12:06
Wrangler грязи не боится!
12:04
"Повалила на землю и боролась с ним": Кристина Асмус подралась с грабителем
11:53
Возьми свои деньги: сын за все рассчитался с Газмановым
11:52
Савичева о смертельном диагнозе: Так сильно я не болела никогда
11:36
В Чебоксарах пожарили сосиски на Вечном огне
11:23
Щека к щеке: Прилучный рассекретил занявшую место Муцениеце актрису
11:17
Меньшов изменил мнение о Скобцевой из-за Алентовой
11:09
В Екатеринбурге загорелась высотка
10:57
Пилота Формулы-1 из России обвинили в расизме
10:43
Новый рекорд коронавируса в России: более 17 тысяч случаев заражения за сутки
10:42
Силы были неравны: актер "Молодежки" избил звезду "Кадетства"
10:37
"Вам будет очень плохо": неизлечимо больная дочь Баталова встретилась лицом к лицу с другом-предателем
10:29
"Поезд Победы" отправляется с Белорусского вокзала
10:28
"Не дай бог такую внучку!": гулящая Анна Калашникова не дает покоя вдове Этуша
10:23
В России продлили заморозку накопительной части пенсии
10:17
Пожар в мебельном цеху в Махачкале сняли на видео
10:10
Трамп и Байден переругались на дебатах из-за Крыма и денег России
09:41
Подольская сообщила о страхе за второго ребенка из-за опасной болезни
09:39
На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу
09:35
На Первом канале посмеялись над диалогом Михалкова и Путина
09:05
В Челябинске смерть младенца пытались выдать за похищение
08:43
Светлана Тихановская дала откровенное интервью: главное
08:27
Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 октября 2020 года
04:00
"Параллель с бабушкой": 37-летняя внучка Гурченко околдовала 23-летнего парня
01:58
"Новый член семьи": муж Пелагеи с любовницей решились на ответственный шаг
01:12
Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой
23:56
Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19
21:47
Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
21:45
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
21:40
Подольская родила Преснякову третьего ребенка: первое фото малыша
21:29
Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам
21:21
Полиция заинтересовалась информацией о раздаче отравленных масок в Подмосковье
20:54
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
20:49
Загруженность московских дорог достигла 9 баллов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
Шоу-бизнес
Ожидающий развода с Асмус Харламов высказался об участии в шоу

Ожидающий развода с Асмус Харламов высказался об участии в шоу "Холостяк"

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
После расставания с Кристиной Асмус Гарик Харламов не стал связывать себя новыми любовными отношениями. Но в Сети то и дело появляются новые слухи о романе комика с другими актрисами.
прочитано 316 раз

К Кристине Асмус и Гарику Харламову вновь повышенное внимание. Дело в том, то на днях комик принял участие в подкасте Данилы Поперечного и откровенно рассказал о разводе с супругой. Так поклонники узнали причину расставания знаменитостей.

ПО ТЕМЕ

Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big

Погружающегося в реку вместе с авто Харламова вытягивали тросами

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Гарик уверяет, что отношения на стороне он не заводил, просто Кристина – человек "из кардинально другого мира". Узнав из СМИ о своем романе с Яной Кошкиной, Харламов посмеялся. По словам комика, между ним и звездой шоу "Однажды в России" ничего не было. Он всего лишь раз отдохнул с ней в караоке.

Харламов не собирается пиариться на своей личной жизни. Например, он никогда не отправится на проект "Холостяк", как сделал в этом году Тимати. "Я это шоу даже не смотрел никогда", – признался Гарик, отметив, что видел выпуски только с участием Тимура Батрутдинова.

Сейчас находящихся в процессе развода супругов беспокоит, как на их расставание отреагирует шестилетняя дочь Анастасия. Кристина и Гарик не сообщили наследнице грустную новость, потому что боятся нанести ей психологическую травму. Многие считают, что родители зря откладывают разговор, поскольку девочка в любой момент может узнать это от окружающих.

Автор: 23 октября 2020, 14:03 Источник: YouTube-канал "Данила Поперечный" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Шоу-бизнес

Не простила: почему Наталья Бондарчук не явилась на похороны "разлучницы" Ирины Скобцевой
Ожидающий развода с Асмус Харламов высказался об участии в шоу "Холостяк"
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой

Бывшая жена режиссера проигнорировала траурное мероприятие
Шоу-бизнес

Возьми свои деньги: сын за все рассчитался с Газмановым

Певец о финансовых отношениях с наследником
Шоу-бизнес

"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка

Артистка объявила радостную новость
Шоу-бизнес

"Не дай бог такую внучку!": гулящая Анна Калашникова не дает покоя вдове Этуша

Похождения светской львицы возмутили

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+