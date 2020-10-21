Рудковская раскрыла внешность родившегося от суррогатной матери ребенка

На прошлой неделе Рудковская предлагала поклонникам угадать, на кого похож Арсений. Тогда некоторые предположили, что малыш справедливости ради должен унаследовать черты лица Яны. Однако многие выразили уверенность, что мальчик станет копией отца, фигуриста Евгения Плющенко.
Вероятно, большинство поклонников правы. Накануне Рудковская призналась, что малыш поход на папу и семилетнего брата Сашу (Гном Гномыча). "Посмотрим, что будет дальше", – написала продюсер в "Инстаграм".
Примечательно, то Гном Гномыч часто проводит время с новорожденным братом. Яна то и дело выкладывает видео с сыновьями, развлекающимися на просторной кровати. Саша проявляет заботу и ласку. Поклонники заметили, что семилетний сын Яны и Евгения выглядит намного счастливее.
К слову, остальные сыновья Рудковской после рождения Арсения проявляют ревность. Об этом рассказала сама Яна в беседе с "Дни.ру".
Напомним, ранее Рудковскую уличили в обмане. Продюсер рассказывала, что некоторое время встречалась с немецким дизайнером Филиппом Плейном. Модельер же признался, что Яну он просто "где-то видел".
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