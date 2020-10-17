"Модельер не знает о ее существовании": Яну Рудковскую уличили в обмане

В одном из интервью звезда "Инстаграм" призналась, что несколько раз расставалась с Евгением Плющенко из-за любовной связи с известным дизайнером.
Однако безответно влюбленный российский фигурист мечтал вернуть свою избранницу и, задыхаясь от ревности, забрасывал сообщениями Рудковскую.
Сама же Яна заявила, что не могла выбрать между двумя мужчинами. Звезда "Инстаграм" яростно утверждала, что Филипп Плейн лично пытался связаться с ней и требовал внимания.
"И вот он – момент истины. Филипп даже не знает о существовании Яны. Ну, оно как бы логично – пенсионерка и дизайнер вместе не сочетаются", – написала Лена Миро.
По словам блогерши, Рудковская продолжает скрывать истинные причины своего вранья. Многочисленная публика недоумевает, знал ли Евгений Плющенко о том, что его супруга обманула не только своих поклонников.
В вечернем эфире Первого канала Филипп Плейн ответил, что никогда не видел свою "тайную возлюбленную". Даже Иван Ургант пытался напомнить дизайнеру о существовании российской звезды, но его фразы не повлияли на воспоминания Плейна.
Напомним, Яна Рудковская не стала комментировать подобные заявления немецкого донжуана. Остается только гадать, действительно ли Филипп решил скрывать их отношения даже от российских телезрителей.
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