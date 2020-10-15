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Шоу-бизнес
Яна Рудковская: Старшие дети ревнуют меня к новорожденному сыну

Яна Рудковская: Старшие дети ревнуют меня к новорожденному сыну

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
На юбилейной церемонии вручения награда журнала ОК! продюсер Яна Рудковская получила награду в номинации "Главный герой. Новый формы". Заветную статуэтку ей вручил друг – певец Филипп Киркоров. А после награждения Яна дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".
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25 сентября 2020 года от суррогатной матери у 45-летней летней Яны и ее 37-летнегор мужа-фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын Арсений. Его появление на свет стало неожиданностью для многих.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Я очень рада, что в нашей жизни появился этот малыш, – светится от счастья Яна. – Он еще не понимает этот мир, все время улыбается, у него пока все хорошо".

То обстоятельство, что в жизни снова появились пеленки и распашонки, Рудковскую не смущает. "Слава богу, у меня очень много помощников, – уверяет она. – Начиная от сына Саши и заканчиваю нянями и моей мамой".

Мама Яны – врач-невролог Светлана Николаевна Рудковская – первой, кстати, узнала, что снова станет бабушкой. "Мама хотя и обрадовалась, но сказала мне, что это очень ответственный шаг, мол, у меня теперь четыре сына", – вспоминает Яна. – Мы же от всех скрывали грядущее пополнение. А когда все узнали, то стали мне звонить, потому что не верили. Даже Дима Билан был в шоке, все спрашивал меня, как такое возможно. Огромное количество подарков, поздравлений – я даже не ожидала!"

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

По заверению Яны, имя новорожденному выбрал брат – 7-летний Александр. "Все мои дети отлично приняли появление Арсения, правда, немного ревнуют меня к нему", – призналась Рудковская

Автор: 15 октября 2020, 10:57
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