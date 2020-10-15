Мальчика надо спасать: шокированной Рудковской сообщили об аутизме у ребенка

Аутизм – это сложное психическое расстройство. Его основные симптомы вызваны нарушением работы головного мозга, которые проявляются в социальных взаимодействий и расстройствах в эмоциональной сфере.



В переводе слово "аутизм" означает "ушедший в себя человек, человек внутри себя". Страдающий подобным заболеванием человек никогда не проявляет свои эмоции, жесты, а в его действиях зачастую отсутствует социальный смысл. Многие родители, которым приходится слышать, что у их ребенка аутизм, воспринимают это, как смертельный приговор.

Стоит напомнить, что "аутизм" был выявлен у рожденного в 2008 году сына Анны Нетребко Тьяго. Когда Дизелю, младшему сыну певицы Тони Брэкстон, было 3 года, врачи диагностировали у него аутизм. А у Серджио, младшего сына актера Сильвестра Сталлоне, в три года проявилась тяжелая форма аутизма, которая проявлялась в замкнутости и неумении общаться.

Диагноз "аутизм" поставили и Степану Фролову из подмосковного города Котельники. Его родители Александр и Елизавета Фроловы не опустили руки, решили помочь мальчику развиваться и жить нормальной жизнью. Но чтобы заниматься с мальчиком, нужны специалисты – а денег на них у семьи нет. Именно поэтому Фроловы решили отправиться на шоу канала "ТВ-3" "Миллион на мечту".

Узнавая про страшный диагноз ребенка Яна Рудковская, которая входит в жюри проекта, была шокирована и тут же предложила свою поддержку. Уже много лет она курирует благотворительный фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", который помогает "солнечным" детям.

Кто же получит миллион? | Миллион на мечту | пятница в 19:00 на ТВ-3 от Промо ТВ-3 на Rutube•LiST

Кроме того, у мужа Яны Евгения Плющенко в Академии фигурного катания есть уникальная секция, где занимаются с детьми с расстройством аутического спектра. Словом, давнее желание ребенка самому выйти на лед на коньках вскоре может осуществиться. "У нас на проекте мечты должны сбываться – независимо от решения жюри!" – заявляет Яна Рудковская и подкрепляет слова делом! О том, что получилось в итоге, можно будет узнать16 октября, в 19:00, на канале ТВ-3.