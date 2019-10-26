Троллит новую жену Шнура?: Мотя Шнурова утерла нос бывшему мужу

Не так давно Сергей Шнуров третий раз женился. Новой избранницей певца стала Ольга Абрамова, которую артист часто называет поэтессой. Недавно его бывшая жена Матильда выложила в сеть фото, которое породило кучу слухов.

Девушка поделилась фотографией на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем Матильда, более известная как Мотя Шнурова, позирует на фоне пейзажей золотой осени. Для снимков она выбрала примечательный наряд – облегающая черная водолазка с пикантным вырезом, штаны с высокой талией и черное пальто. Дополнили образ стильный берет, геометрические серьги и массивные боты.

Свою публикацию экс-супруга Шнурова подписала просто и лаконично: " не поэтесса, но все же" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Казалось бы, ничего такого, однако некоторые выдвинули теорию, что даже спустя продолжительное время после развода девушка скучает по бывшему мужу.

"Неужели Мотя Шнурова все еще рефлексирует на тему развода [назовем так возможный сарказм]? Или подпись, что она не хуже поэтессы, это просто совпадение. Или нет, и Матильда таки троллит новую жену Шнура, которую он первое время представлял всем не иначе как "поэтесса Варвара"?", – высказали свое мнение авторы телеграмм-канала "Только никому".

Впрочем, как бы то ни было, а нельзя не согласиться, что в осеннем образе Матильда выглядит довольно привлекательно. За сутки ее снимки набрали более 23,5 тысяч лайков, а от позитивных комментариев и вовсе нет отбоя. Пользователи отметили, что знаменитости очень подходит ее наряд. Некоторые даже уточнили, что экс-супруга Шнурова будто бы сошла с картин авторов прошлого.

"Не поэтесса, но мечта поэта💔", " Девушка, Вы из какой эпохи🌱?", "Но все же – Муза 👍💕 ", "Очень стильный прикид !!! 👍 ", "Первое фото – Портрет неизвестной Крамского 🔥", "Вы как из другой эпохи,сразу вспоминаются картины эпохи Возрождения🔥😍 ", " Очень элегантно, но с ноткой озорства", "Кошечка,которая гуляет сама по себе🖤", – высказались пользователи.