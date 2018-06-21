"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены

Журналисты представили новую версию разрыва лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его жены Матильды. В близком окружении пары сообщили, будто певец буквально вытащил супругу из постели с их общим знакомым.

В недавнем интервью Сергей Шнуров признался, что пытался спасти брак всеми силами, и даже привел такую аналогию, что, дескать, нельзя склеить чашку, если женщина вздумала вынести весь сервиз. Ходили слухи, что Матильда не стерпела пьянства мужа. А блогер Лена Миро, наоборот, намекнула на то, что это Мотя прикладывалась к бутылке.

Новую версию разрыва пары высказал их общий знакомый, попросивший не указывать его имени. По словам источника, видя регулярные загулы мужа, Матильда решила оплатить той же монетой, и Сергей не смог этого выдержать. "Шнуров – джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то", – подчеркнул близкий к паре человек.

Далее он пояснил, что Матильда темпераментно выясняла отношения с в очередной раз загулявшим мужем, что его весьма утомило. Тогда женщина решила сменить тактику, пойдя по его же пути, и однажды Сергей буквально вытащил жену из постели с другим. "Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее. Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место – кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым", – цитирует информатора сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 16 Июн 2018 в 8:36 PDT

Матильда пришла в себя и попросила прощения, но у Сергея остался осадок. К тому же якобы жена так и продолжила тусоваться, и в итоге у артиста лопнуло терпение. "На мой вопрос, что устряслось, Сергей сказал, что устал, надоело. Предложил Матильде: давай разводиться. Она вспылила: мол, давай. Но сейчас, кажется, жалеет об этом. Переживают оба. У Матильды немало богатых поклонников, но мне кажется, она любит Сергея. Однако, если Сергей объявил о своем решении, едва ли даст задний ход", – заключил приближенный к Шнурову человек.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 12 Янв 2018 в 6:55 PST

А вот поэт Стас Барецкий, который одно время работал в "Ленинграде" и дружит с Сергеем Шнуровым, опроверг информацию о том, будто Матильда начала выпивать. Более того, он не исключает варианта, что развод одной из самых экстравагантных пар отечественного шоу-бизнеса – спланированный пиар-ход. "Не исключаю, что этот фейк с разводом запустил сам Шнуров и после чемпионата по футболу объявит, что помирились: белый теплоход, Крым и все такое", – заявил он.