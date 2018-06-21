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"Застал с другим": Шнуров устал от загулов жены

Сергей Шнуров с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Журналисты представили новую версию разрыва лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его жены Матильды. В близком окружении пары сообщили, будто певец буквально вытащил супругу из постели с их общим знакомым.
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В недавнем интервью Сергей Шнуров признался, что пытался спасти брак всеми силами, и даже привел такую аналогию, что, дескать, нельзя склеить чашку, если женщина вздумала вынести весь сервиз. Ходили слухи, что Матильда не стерпела пьянства мужа. А блогер Лена Миро, наоборот, намекнула на то, что это Мотя прикладывалась к бутылке.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Новую версию разрыва пары высказал их общий знакомый, попросивший не указывать его имени. По словам источника, видя регулярные загулы мужа, Матильда решила оплатить той же монетой, и Сергей не смог этого выдержать. "Шнуров – джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то", – подчеркнул близкий к паре человек.

Далее он пояснил, что Матильда темпераментно выясняла отношения с в очередной раз загулявшим мужем, что его весьма утомило. Тогда женщина решила сменить тактику, пойдя по его же пути, и однажды Сергей буквально вытащил жену из постели с другим. "Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее. Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место – кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым", – цитирует информатора сайт "Комсомольская правда".

Матильда пришла в себя и попросила прощения, но у Сергея остался осадок. К тому же якобы жена так и продолжила тусоваться, и в итоге у артиста лопнуло терпение. "На мой вопрос, что устряслось, Сергей сказал, что устал, надоело. Предложил Матильде: давай разводиться. Она вспылила: мол, давай. Но сейчас, кажется, жалеет об этом. Переживают оба. У Матильды немало богатых поклонников, но мне кажется, она любит Сергея. Однако, если Сергей объявил о своем решении, едва ли даст задний ход", – заключил приближенный к Шнурову человек.

А вот поэт Стас Барецкий, который одно время работал в "Ленинграде" и дружит с Сергеем Шнуровым, опроверг информацию о том, будто Матильда начала выпивать. Более того, он не исключает варианта, что развод одной из самых экстравагантных пар отечественного шоу-бизнеса – спланированный пиар-ход. "Не исключаю, что этот фейк с разводом запустил сам Шнуров и после чемпионата по футболу объявит, что помирились: белый теплоход, Крым и все такое", – заявил он.

Автор: Наталья Аряева21 июня 2018, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

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