По следам Ротару: плюнувшую на Крым Вайкуле с почестями встречают в Кремле

Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис – имена этих трех латвийских звезд музыки в России хорошо известны. И все они дают тут концерты. Юбилейный вечер Паулса состоятся в Москве весной 2016 года. Интарс Бусулис пел весной 2019-го. А 1 марта 2020-го выступит и Вайкуле.

В сборных концертах – от "Золотого граммофона" до "Песни года" – Вайкуле в России появляется регулярно. А вот последний раз с сольником приезжала к нам еще в апреле 2015 года. После этого она успела выступить в киевском дворце "Украина" и сделать наделавшее шума заявление про Крым.

Перед своим концертом в Одессе прибалтийская дива неосторожно сказала, что-де не поедет на гастроли на полуостров ни за какие деньги: "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – сообщила артистка.

Интересно, скажется ли та история на заполняемости шеститысячного зала Кремлевского дворца, где 1 марта Вайкуле даст сольник? Лайму тогда едва ли не анафеме предали в России, а теперь должны принимать с почестями.

Стоимость билетов на концерт латвийской звезды достигает 23 тысяч рублей. Сегодня, судя по данным кассы Кремля, продана лишь четверть. При этом у Вайкуле ожидаются и именитые гости, и красивое шоу, и балет, и дорогие костюмы.

Напомним, что в декабре в Россию вернулась София Ротару. "Хуторянка" снялась в "Новогодней ночи" на Первом канале и "Голубом огоньке" на "России", поучаствовала в "Песне года" и "Легендах Ретро FM", хотя прежде уверяла, что не желает выступать в России по политическим мотивам.