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65-летнюю Вайкуле потянуло на молодых

Фото: Пресс-служба
Главная прибалтийская дива Лайма Вайкуле прилетела в Москву, чтобы поделиться грандиозными планами. Ее авторский фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", который традиционно проходит в июле на Рижском взморье, обретет новое дыхание.
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"Для меня главная цель фестиваля – вернуть уважение к профессии музыканта. Я возлагаю много надежд на партнерство с "Русской медиагруппой". Надеюсь, оно поможет популяризировать музыку, в первую очередь молодые таланты. Надеюсь, этот союз сделает фестиваль еще профессиональнее и качественнее", – заявила певица в российской столице.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Она всегда обращала внимание на молодые дарования: в свое время на фестивале выступали Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Макс Барских, "Градусы", MBand. Теперь пестовать таланты станет проще – праздник Вайкуле будут поддерживать радиостанции Monte Carlo и "Хит FM", телеканал RU.TV. А уж способных хватает. Те же ЮрКисс и ВладиМир вполне могут стать украшением мероприятия.

Ребята только что выступили в Сочи в рамках матча-открытия Кубка мира по хоккею "Сириус", где презентовали песню к 75-летию блокады Ленинграда и композицию об ушедших родителях на стихи поэта Михаила Гуцериева. Лучшей оценкой их творчества стало приглашение на почетную трибуну и знакомство с президентом России Владимиром Путиным. 

На сцене "Дзинтари" возможно совместное выступление Лаймы Вайкуле с матерью этих артистов – певицей Еленой Север. Впрочем, интрига будет раскрыта в дни проведения фестиваля в Юрмале, 24-26 июля 2020 года. Подготовка к нему идет полным ходом.

Елена Север и Лайма Вайкуле. Фото: Пресс-служба

Остается гадать, придет ли на "Рандеву" Алла Пугачева. В последние годы она появлялась в зале в качестве зрителя и особенно громко хлопала молодым звездам. Примадонне, в частности, нравятся Maruv и Светлана Лобода.

Автор: 17 октября 2019, 12:34
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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С кем поведешься от того и наберешься
Гость
Ответить
Сиди у себя дома и язык показывай. Таланты без тебя обойдутся
Гость
Ответить
а че,подходит, лайка и север.
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