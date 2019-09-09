Шикарный замок Максима Галкина хотят снести

На Аллу Пугачеву и Максима Галкина пожаловались именитому правозащитнику. Оказывается, роскошный дом именитой пары построен с нарушениями.

Вот уже много лет Алла Пугачева сменила место жительства: помпезную дачу на Истре она подарила старшему внуку Никите Преснякову и его молодой жене Алене Красновой, а сама переехала в не менее эффектный замок Максима Галкина, расположенного в деревне Грязь. Там живут и учатся дети пары – пятилетние Гарри и Лиза.

Известный юморист часто выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные на большой территории замка, а также прилежащих участках. Невооруженным глазом видно, что особняк невероятно богат убранством и поражает воображение размерами. Действительно, дом буквально возвышается на фоне прочих строений в деревне, и, очевидно, это не всем жителям Грязи нравится.

Так, в передаче НТВ "Ты не поверишь!" сообщается, что кто-то из соседей написал анонимку на Примадонну и ее молодого супруга. Якобы их слишком высокий замок отбрасывает тень на соседские огороды. Автор жалобы требует, чтобы Максим Галкин срочно снес три этажа своего жилища. Донос на одну из самых известных пар в отечественном шоу-бизнесе получил юрист из Кирова Ярослав Михайлов.

Отметим, что мужчина довольно известен в определенных кругах. Так, некоторое время назад он отсудил у популярной певицы Земфиры 300 тысяч рублей за неподобающее поведение на сцене. По всей видимости, этот успех обеспечил популярность Ярославу Михайлову, и теперь к нему со всех концов страны летят жалобы на отечественных знаменитостей.

В разговоре с репортерами юрист рассказал, что жалобу на замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина подал один из жителей деревни Грязь – врач по образованию. Ярослав Михайлов уже подал заявление в прокуратуру. Он объяснил: "Есть санитарные нормы и правила, есть градостроительный кодекс, запрещающий строить высотные здания и жилые дома высотностью более трех надземных этажей и высотой более 20 метров. Стандарт был принят в 18-м году, и замок Галкина превышает этот стандарт. Конечно, можно сказать, на момент того, когда этот замок строился, не было принято этих нормативов, но тем не менее".