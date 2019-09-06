Поведение Вайкуле на сцене взбесило народ

Звезду резко раскритиковали после выступления в одном из районов Юрмалы – Каугури. Гнев некоторых местных жителей вызвало то, что Лайма Вайкуле спела на русском языке.

Соотечественники ополчились на певицу, посчитав ее поведение недопустимым. Местную журналистку Элиту Вайдемане взбесило, что Лайма Вайкуле поздоровалась с залом на по-русски и почти все свои песни, кроме двух, исполнила на этом же языке.

Акула пера уверена, что со стороны звезды это форменное "свинство". Вайдемане напомнила знаменитости, что в Каугури живут не только русские, но и латыши.

Правда, потом она добавила, что, мол, она не выступает за доминирование какого-то из языков, но Лайме Вайкуле следовало бы помнить об "этническом конфликте". "Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов", – заявила латвийская журналистка в издании Neatkar ga.

Отметим, Лайма Вайкуле в последние годы частенько нарывается на критику и становится фигуранткой различных скандалов. Хотя сама певица и старается угодить всем, но это у нее не получается. Так, ранее на артистку обиделся известный композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, что исполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода оттуда "Новой волны".

Как писали "Дни.ру", на протяжении нескольких недель Лайма Вайкуле проводит время в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина с их детьми в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимает виллу. Вместе они отдыхают, гуляют и сидят в летних кафе.