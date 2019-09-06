Поведение Вайкуле на сцене взбесило народ

Соотечественники ополчились на певицу, посчитав ее поведение недопустимым. Местную журналистку Элиту Вайдемане взбесило, что Лайма Вайкуле поздоровалась с залом на по-русски и почти все свои песни, кроме двух, исполнила на этом же языке.
Акула пера уверена, что со стороны звезды это форменное "свинство". Вайдемане напомнила знаменитости, что в Каугури живут не только русские, но и латыши.
Правда, потом она добавила, что, мол, она не выступает за доминирование какого-то из языков, но Лайме Вайкуле следовало бы помнить об "этническом конфликте". "Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов", – заявила латвийская журналистка в издании Neatkar ga.
Отметим, Лайма Вайкуле в последние годы частенько нарывается на критику и становится фигуранткой различных скандалов. Хотя сама певица и старается угодить всем, но это у нее не получается. Так, ранее на артистку обиделся известный композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, что исполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода оттуда "Новой волны".
Как писали "Дни.ру", на протяжении нескольких недель Лайма Вайкуле проводит время в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина с их детьми в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимает виллу. Вместе они отдыхают, гуляют и сидят в летних кафе.
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