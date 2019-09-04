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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев публично разрыдался

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец Сергей Лазарев в очередной раз шокировал россиян до глубины души. Он опубликовал в своем Instagram трогательное видео.
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На записи артист рыдает, не пытаясь скрыть эмоций. Оказалось, его так растрогала песня собственного сочинения.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Он рассказал, что во время записи столкнулся с проблемой – поет и начинает плакать. Будто ком в горле встал. Говорит: "Стоп!" и в это время слышит, что режиссер тоже весь в слезах.

"Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу... Вторая часть альбома будет слезливая... Обрыдаетесь! Премьера в ноябре", – подчеркнул музыкант.

Поклонники были приятно удивлены таким проявлением эмоций. "Какой же ты все-таки уматовый парень. Спасибо за то, что ты такой искренний, ранимый, добрый и очень обаятельный!", "Сергей, я даже не представляла, что ты такой сентиментальный! Это так мило! Буду ждать с нетерпением эту песню!", "Такой трогательный!", "Буду сильно ждать ее, ибо такие песни, перенесенные через себя, мне сильно заходят. Эмоции чувствуются", – восхищались фолловеры.

"Сильно! А значит полностью артист погружен в песню и ее смысл! Очень круто!" – признался фанат.

По данным "Пятого канала", некоторые все-таки не смогли не сказать очередную гадость. "Смотреть на плачущего Лазарева уже невыносимо", – язвительно отметила злопыхательница.

4 сентября 2019, 13:18
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