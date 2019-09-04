Сергей Лазарев публично разрыдался

На записи артист рыдает, не пытаясь скрыть эмоций. Оказалось, его так растрогала песня собственного сочинения.
Он рассказал, что во время записи столкнулся с проблемой – поет и начинает плакать. Будто ком в горле встал. Говорит: "Стоп!" и в это время слышит, что режиссер тоже весь в слезах.
"Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу... Вторая часть альбома будет слезливая... Обрыдаетесь! Премьера в ноябре", – подчеркнул музыкант.
Поклонники были приятно удивлены таким проявлением эмоций. "Какой же ты все-таки уматовый парень. Спасибо за то, что ты такой искренний, ранимый, добрый и очень обаятельный!", "Сергей, я даже не представляла, что ты такой сентиментальный! Это так мило! Буду ждать с нетерпением эту песню!", "Такой трогательный!", "Буду сильно ждать ее, ибо такие песни, перенесенные через себя, мне сильно заходят. Эмоции чувствуются", – восхищались фолловеры.
"Сильно! А значит полностью артист погружен в песню и ее смысл! Очень круто!" – признался фанат.
По данным "Пятого канала", некоторые все-таки не смогли не сказать очередную гадость. "Смотреть на плачущего Лазарева уже невыносимо", – язвительно отметила злопыхательница.
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