"Ни на кого надеяться нельзя": Лазарев раскрыл подноготную шоу-бизнеса

Сергей Лазарев давно стал одним из талисманов "Новой волны", где когда-то сам был победителем. В этом году он участвовал в каждом конкурсном дне – как исполнитель и как член жюри. За кулисами New Wave Hall с певцом встретился корреспондент "Дни.ру".

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