"Ни на кого надеяться нельзя": Лазарев раскрыл подноготную шоу-бизнеса

В 1995 году Сергей Лазарев стал одним из участников детского ансамбля "Непоседы", в составе которого выступал во многих телевизионных программах и фестивалях. Спустя 20 лет в группу пришла его племянница Алина Лазарева. История получила красивое продолжение.
"Она свое в "Непоседах" уже отпела – ей 15 лет, поэтому приезжает только на какие-то концерты, – рассказал артист "Дни.ру". – Но изначально сама решила стать участницей этого коллектива. Я не подталкивал и не протежировал. Никакого блата с моей стороны не было – Алина пошла на кастинг на общих основаниях".
"Помогать в карьере я тоже не буду – она должна сама определиться, по какому пути идти, – продолжил Сергей. – Через год предстоит поступать, и пока она склонна выбирать нечто, связанное с эфиром. Окончила курсы радиоведущих".
"У меня тоже не было никакого блата в шоу-бизнесе, – побожился Лазарев. – К тому же я давно понял, что ориентироваться нужно только на свои собственные силы. В этой жизни, тем более в шоу-бизнесе, ни на кого надеяться нельзя. Я это точно знаю!"
Напомним, что 8 ноября на "ВТБ-Арена" Сергей представит свежую версию шоу N Tour. "Появятся новые песни, будут новые костюмы. Словом, надеюсь удивить!" – пообещал певец "Дни.ру".
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Кому верить Богу или астрологу?
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Кормить грудью на людях