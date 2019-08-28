Сергей Лазарев провел репетицию отцовства

Авторитетные коучи признали единогласно – ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта. Удивительно, но экспертов поддержали и российские знаменитости, среди которых оказался певец Сергей Лазарев – счастливый владелец сразу двух "приютских" собак.

В Рунете запустили замечательный социальный проект, цель которого – опровергнуть стереотипы о питомцах из приютов и показать, что собака может стать надежным партнером по жизни и даже личным тренером. "Дни.ру" не смогли пройти мимо этой инициативы и решили рассказать о ней своим читателям. Мы пообщались с нашим главным ньюсмеркером – Сергеем Лазаревым, который подробно рассказал о своем опыте содержания питомцев из приюта.

Как вы пришли к решению взять собаку из приюта?

Дейзи появилась в моей жизни больше шести лет назад. Я принимал участие в съемках социального ролика, призванного привлечь внимание к проблеме приютов для животных. Я приехал на студию, где было большое количество собак, и мне сказали: "Выбери любую, с которой ты захочешь сняться и о которой хочешь рассказать".

На руках у одной из девушек я увидел маленькую собачку, черную, с белым пятном на носу. Ее тогда звали "Инь Яна" (теперь Дейзи). Я спрашиваю: "Эта собака что, тоже в приюте!?" Оказалось, буквально месяц назад ее подбросили в полиэтиленовом мешке. Я был абсолютно шокирован.

На съемке много носился с этой собакой, фотографировался, она меня благополучно описала. Мне объяснили, что она меня просто пометила, потому что считает своим хозяином. Ну, я поулыбался, посмеялся, два часа повозился и уехал со съемки, пообещав помочь пристроить щенка. В течение десяти дней я пытался это сделать, но безуспешно. Кого-то не устраивало, что собака беспородная, кого-то не устраивало приютское прошлое, кто-то просто хотел моего внимания и не хотел собаку. В итоге я психанул и забрал собаку сам (смеется).

Помните ваш первый день дома?

Я помню, как вез ее домой: она свернулась калачиком на моих коленях и была абсолютно милейшим щенком. Но очень скоро начал раскрываться ее озорной характер. Она пролезала через все дырки в заборе, убегала, за первые два дня сорвала в доме все шторы... У меня до сих пор сохранились фотографии этого хаоса и ужаса: когда ты заходишь в квартиру, включаешь свет и видишь бардак, который устроила собака. В центре комнаты все: и туалетная бумага, и обувь, и пеленки, и какие-то игрушки – все, что только можно.

Какой у нее характер сейчас?

Мне кажется, ей надо давать какое-то успокоительное (смеется). Это гиперактивная собака, при этом очень умная. Я научил ее командам "сидеть", "лежать", привил какие-то базовые привычки. Она стала более воспитанной, хотя чаще всего ведет себя как Маугли.

Вы сказали, что многим важна именно порода животного. А вам?

Сейчас у меня две вот такие особенные собаки, не похожие ни на кого. И я счастлив. Мне не нужны чемпионаты, выставки. Я это делаю для себя, чтобы моей семье было хорошо. Собаки делают тебя добрее, мудрее, ответственнее, взрослее. Хотя с ними всегда хочется дурачиться как ребенок. Когда ты приходишь домой загруженный проблемами или просто очень уставший, видишь, как на тебя летят твои питомцы, как они перепрыгивают друг через друга лишь бы ты их погладил – конечно, это вызывает улыбку, смех. Ты тут же забывает о своих проблемах хотя бы на время.

Как вам удается находить время для ухода за животными в плотном гастрольном графике?

Я, например, улетал в Штаты на месяц, и брал Дейзи с собой. Она перелетала через океан несколько раз, и вполне успешно.

Когда Дейзи была совсем-совсем маленькая, я специально на полчаса приезжал домой среди дня, выгуливал собаку и уезжал обратно. Можно сказать, проверял, насколько могу быть ответственен за другую жизнь. В какой-то степени это была генеральная репетиция перед ребенком (смеется).

Поменялся ли ритм вашей жизни с появлением питомцев?

Режим, конечно, меняется. Ты уже думаешь о том, как правильно построить график дня, чтобы успевать кормить собак. И ты не можешь ехать просто так куда-то, не подумав о собаке. Если кошку еще кое-как оставить на два дня, но собаку – нет. Ей всегда нужно внимание.

Я человек достаточно занятой, у меня есть ребенок, и, тем не менее, я не побоялся взять собак из приюта, одна из которых была уже взрослой. Я счастлив, что у меня есть животные. Они доставляют массу удовольствия, радости и веселья всей нашей семье.

Многие боятся сделать такой шаг и взять питомца из приюта…

Не бойтесь ездить в приюты, гулять с собаками, знакомиться. Не факт, что вы найдете свою собаку сразу – скорее всего еще придется поискать. Но вы почувствуете ее на энергетическом уровне. Так было и со мной. Не бойтесь собак без породы. Они гораздо преданнее, у них меньше проблем, они послушные, их можно воспитать.

В нашей большой семье собаки понимают, что хозяин – я. Возможно они помнят, что именно я взял их из приюта и помнят ту жизнь, в которой жили раньше. И всегда будут благодарны тому, кто вытащил их оттуда.