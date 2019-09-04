Помешанная на репутации Меган Маркл готова на все ради спасения имиджа

Судя по всему, Маркл надоело быть паршивой овцой. Поэтому она решила обратиться в американское кризисное PR-агенство Sunshine Sachs, чтобы восстановить сломанную репутацию в глазах подданных.
Услугами этой компании в свое время пользовались многие легендарные звезды. Майкл Джексон, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо, Джастин Тимберлейк, Натали Портман, Харви Вайнштейн – это лишь малая часть клиентов агенства.
Меган обратилась в Sunshine Sachs в тайне от Букингемского дворца. Она даже не удосужилась обсудить это с членами королевской семьи.
К слову, у группы близких родственников монарха Великобритании есть свой собственный специалист по связям с общественностью – Сара Латам. Но герцогиню Сассекскую, видимо, не устраивают результаты ее работы.
Напомним, недавно принц Гарри и его супруга снова стали мишенью для критики. Всего за 11 дней они успели воспользоваться частным самолетом целых четыре раза. Как сообщает "Дни.ру", после этого на Маркл накинулся ее отец, обвинив в лицемерии.
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