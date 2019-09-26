"Абсолютно другое лицо": изменившаяся Кудрявцева ошарашила видом

Телеведущая опубликовала серию архивных фото. Кадры сделаны с разницей в десять лет – в 1994-м и 2004-м. Внешний вид Кудрявцевой поразил пользователей Сети.
На более позднем снимке артистка выглядит как настоящая светская львица. Судя по всему, фотограф запечатлел ее на важном мероприятии. Подписчики посчитали, что на этой фотографии она похожа на певицу Селин Дион.
Не смог спокойно пролистать в ленте изображение роскошной девушки и популярный артист Сергей Лазарев. "Валерия Львовна! Да Вы огонь!" – отвесил он комплимент.
Примечательно, что многие не узнали Кудрявцеву. Пользователи отметили, что с тех пор она сильно изменилась. "Абсолютно другое лицо. Как и Лобода. Без пластики, все натуральное, все свое", – подметил один из подписчиков.
Ранний снимок вызвал еще больше вопросов. Народ уверен: спустя четверть века Кудрявцева выглядит гораздо лучше. "Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальнее", – прокомментировал публикацию композитор Игорь Крутой.
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