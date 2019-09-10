Сияющую Кудрявцеву с мужем облизали с головы до ног

Не секрет, что телеведущая Лера Кудрявцева любит делиться подробностями личной жизни. Знаменитость показала подписчикам новые образы для себя и мужа, чем очень обрадовала поклонников.

Девушка поделилась фотографией, на которой запечатлена вместе с мужем – 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В ослепительно-белом платье 48-летняя телеведущая выглядит невероятно хрупкой и нежной рядом с брутальным супругом, облаченным темно-синий костюм-тройку.

Публикацию знаменитость подписала всего лишь двумя эмоджи – "любовь" и "пара". Однако этой лаконичной подписи более чем хватило, чтобы звезду отечественного эфира завалили лайками и комментариями. Нежное, но в то же время сдержанное фото оценили более, чем в 85 тысяч лайков.

Кроме того, подписчики телеведущей поспешили выразить свое мнение. Многие отметили, что Лере ужасно идет новый наряд. Правда, нашлись и те, кто посчитал, будто бы свободного кроя платье наоборот полнит телеведущую. Некоторые отдельные личности даже выразили сомнение – а может, Кудрявцева беременна, потому и надевает такие "бесформенные" вещи?

Тем не менее, подавляющее большинство пользователей оставили под публикацией комплименты и слова защиты пары от хейтеров. "Какие красивые) Лера ты прелестна! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "И кто бы, что не говорил, гармоничная пара. Долгих лет!", "Все супер вы прекрасны! Сори. Но платье не красит если только беременных. Или может в жизни оно лучше смотреться чем на фото".

Впрочем, нашлись и те, кто выразил особенное мнение. Так одна из фоллверов Кудрявцевой написала: "Это что, мама с сыном?". Действительно, у Леры и Игоря довольно большая разница в возрасте, однако пара счастлива в браке и не собирается обращать внимания на различного рода злопыхательства.