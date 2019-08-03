Распоясавшаяся Миддлтон получила нагоняй от Елизаветы II

Герцог и герцогиня Кембриджские в очередной раз провели каникулы на острове Мюстик в Карибском море. Супруги посещают курорт десять лет подряд.
Любовь Кейт Миддлтон и принца Уильяма к этому месту понятна, ведь Мюстик знаменит тем, что на нем запрещена фотосъемка даже с воздуха. Гостям гарантировано уединение.
В этом году семейство остановилось на вилле бизнесмена Эндрю Данна, с которым Уильям дружит уже много лет. В доме предпринимателя пять спален, несколько ванных, огромный бассейн, сад и терраса с роскошным видом. За две недели отдыха Кейт и Уильям потратили 54 тысячи фунтов, что по курсу составляет 4,1 миллиона рублей.
Ранее герцог и герцогиня Кембриджские провели несколько дней на Сицилии, в так называемом "лагере миллиардеров". На закрытое мероприятие Google Camp ежегодно съезжается вся мировая элита. Завистники говорят, что гости лагеря под предлогом обсуждения глобальных проблем планеты просто проводят время в атмосфере королевской роскоши.
Передвижения Кейт Миддлтон и принца Уильяма не укрылись от взора Елизаветы II. По данным инсайдера, близкого к монаршему дворцу, королева не одобрила привычку родственников разъезжать по самым дорогим курортам.
Ее Величество отметила, что Кейт и Уильям могли хорошо и главное дешево провести время в ее поместьях – Сэндрингеме или Балморале. Елизавета II язвительно заметила, что ее распоясавшуюся невестку пора удостоить титула "королевы Мюстика".
Поговаривают, что Кейт Миддлтон передали слова августейшей бабушки. Герцогиня Кембриджская была задета высказыванием королевы, но виду старалась не подавать, сообщает 7 Дней.ru.
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