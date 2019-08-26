Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева

Народный артист купил виллу в Майами весной этого года. Он потратил на недвижимость с видом на океан целое состояние. Однако возлюбленная исполнителя внезапно решила вернуться в Россию.
Оказалось, что жена Валерия Леонтьева заскучала в США. Ближайшие несколько месяцев Людмила Исакович проведет в Москве. К тому же на родине она будет ближе к знаменитому мужу.
"У нее все хорошо. Она планирует свой день и время так, как захочет. Лежит на диване, смотрит сериалы, ходит в театры", – цитирует Леонтьева сайт "Комсомольская правда".
Певец добавил, что жена – самостоятельная женщина, в его деньгах не нуждается. Однако если не будет хватать, он с радостью даст.
Дом в Майами Валерий Леонтьев продавать не намерен. Это жилище по-прежнему будет их с супругой дальней дачей.
Отметим, что Исакович
сделала на территории особняка в США гостиницу для собак. Там же она занималась стрижкой животных.
Валерий Леонтьев рядом с избранницей более 40 лет, но отношения они узаконили только в 1998 году. Людмила Исакович избегает публичности и редко появляется на светских мероприятиях. Большую часть года она живет в Майами.
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