70-летний Леонтьев готовится стать отцом
Сегодня, 19 марта, исполнилось 70 лет Казанове отечественной эстрады Валерию Леонтьеву. К круглой дате артист подошел в статусе одного из самых популярных исполнителей. "Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет миллион рублей. Залы при этом всегда полные. Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники готовы расстаться ради выступления Казановы порой и с тремя миллионами рублей", – рассказал журналистам промоутер Сергей Лавров.
Часть гонораров певец тратит на покупку недвижимости. К примеру, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В особняке шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Он расположен на набережной, оформлен на Валерия Леонтьева и его супругу Людмилу. Не исключено, что в доме найдется место и для детской. Бывший администратор артиста Александр Богданович сообщил, что 70-летний Валерий Леонтьев в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Раньше артист и не думал о прибавлении в семействе – так был занят и увлечен карьерой. "Дети хороши, только когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение", – говорила в интервью супруга популярного исполнителя. Теперь все изменилось.
"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", – цитирует бывшего помощника певца Александра Богдановича сайт "Комсомольская правда".
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