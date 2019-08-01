Берковой досталось за глубокое декольте

Звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Елена Беркова пожаловалась, что социальная сеть Instagram стала блокировать ее снимки. Откровенные фотографии якобы не соответствуют правилам "Руководства сообщества".
"Уже полтора года у нас идет война… На этих фото нет обнаженных частей тела, сцен эротического содержания. Просто за глубокое декольте", – цитирует пиар-директора Максима Клименко Teleprogramma.pro.
Представители Елены Берковой несколько раз подавали апелляции, однако так и не получили ответа. По словам пиар-директора, если Instagram и дальше будет блокировать фотографии, то звезда может потерять большие деньги. "Пусть прозвучит громко, но это противостояние селебрити и соцсети – своего рода травля", – заключил Клименко.
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