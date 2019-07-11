Лайма Вайкуле разоблачила ложь о своем диагнозе
Поклонники знают, что артистка победила с онкологическое заболевание. Говорили, что у Лаймы Вайкуле в прошлом диагностировали рак молочной железы в последней стадии.
Между тем в свежем интервью знаменитость опровергла домыслы фанатов. Звезда заявила, что рака груди у нее не было. О том, какой орган поразил недуг, Вайкуле говорить отказалась. Лайма хочет сохранить эту информацию в тайне.
"Могу сказать определенно: это не был рак груди. Какой – неважно, я не люблю переходить на анатомию моего тела. Терпеть этого не могу, это вульгарно" – сказала Вайкуле в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".
Вылечили звезду в Америке. Именно в США у звезды нашли новообразование. Артистка уверена, что туда ее привела сама судьба.
Каждый год знаменитость проходит полное обследование. Сейчас Лайма Вайкуле здорова. Звезда призналась, что недуг изменил ее. Она перестала желать славы и обратилась к религии.
"К религии я обратилась тоже только в это время, до этого я не знала, с чем это едят. Пока меня не спросила моя подружка, какую книжку принести мне в больницу. Я сказала: "Библию". Даже не знала, что я это скажу. Единственное, что утешало – это только библия православная. Это такое успокоение", – рассказала Лайма Вайкуле.
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