Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж
Продюсер Андрей Латковский когда-то был бас-гитаристом в ансамбле Лаймы Вайкуле. Они вместе уже почти 50 лет, однако так и не поженились. Лишь однажды Латковский предложил Вайкуле оформить отношения. Это было в Америке.
"Это случилось в Лас-Вегасе, где браки регистрируются весело и легко. Вот и Андрей предложил там расписаться. Я попробовала, и мне очень не понравилось! Поняла, что слишком свободолюбивый человек. И когда мне заявляют, что теперь вы принадлежите другому, становится страшно! Тогда я осознала, что замужем быть не хочу", – рассказала Лайма Вайкуле.
Певица не стала скрывать, как ей удалось так долго продержаться в отношениях. По словам артистки, никаких секретов нет. "Мне правда повезло. И это двустороннее движение, поэтому неправильно было бы говорить, что это я что-то вытворяю… Мы оба бережем друг друга, бережем наш союз. При этом помним, что не женаты, и знаем, что в любой момент можем взять чемодан и уйти", – цитирует артистку Woman`s Day.
На вопрос, кто лидер в их с Андреем Латковским отношениях, Лайма Вайкуле предложила догадаться самим. Певица считает, что мужчина должен уметь уступать, но обычно женщины этого добиваются. "Я бы ни одного дня не жила с мужчиной, который может стукнуть по столу и сказать, что будет, как он скажет. Чтобы стукнуть, да еще и при мне! Нет, не могу даже представить", – заявила Лайма Вайкуле.
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