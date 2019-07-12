"Я какая-то извращенная": Вайкуле прокомментировала слухи о лесбийском сексе
Артистка дала интервью YouTube-проекту "А поговорить?". Ведущая шоу Ирина Шихман рассказала Лайме Вайкуле, что та является гей-иконой. Более того, ходят слухи, что певица практикует секс с женщинами.
"О, вот это новость! Не знала. Откуда это пошло? Может я какая-то извращенная, поэтому я нравлюсь. Это конечно неправда", – улыбнулась вокалистка.
Артистка уверила, что никогда не влюблялась в женщину. "У меня было столько поклонников мужчин, что не до женщин было. Как-то не сложилось", – засмеялась артистка.
После звезда добавила, что хорошо относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Например, ее садовник – гей, и она очень тепло с ним общается.
По словам звезды, в Латвии даже проходили гей-парады. Лайма Вайкуле не стала скрывать, что среди местных было много противников проведения таких мероприятий.
"Я понимаю эти парады. Мы иногда говорим с ребятами, который такой ориентации, что может быть не надо раздражать людей. Но я понимаю, что это время борьбы. Они хотят получить свое место, чтобы это признали, поэтому переборы, как всегда", – резюмировала Лайма Вайкуле.
Певица отменила выступление актеров
Симона предстала в неожиданном образе
Мэддокс задумал судиться с родителями
Пианистка поделилась с поклонниками в соцсети снимками с отдыха
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Отец напивается и поднимает руку
А нам астролог сказала всю правду!
13 лет не слушается совсем
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Ищу женщину онанистку
Как?
Очень навязчивый
Как убрать дряблость с ног
Должна платить за его долги
Макдональдс
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Краско уходит в монастырь?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
я люблю сексуальных
Бывший муж теперь мой начальник