Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 11 июля
Лента новостей
15:22
На Украине признались во вранье про войну с Россией
15:22
При пожаре около ТЭЦ в Мытищах погиб человек
14:39
В Мурманске женщина утопила дочь и выбросила в мусоропровод
14:30
Депутат Белик возглавил экспертный совет по законотворчеству Крыма и Севастополя
14:24
Звезда фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" умерла в возрасте 62 лет
14:04
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
14:04
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода
13:56
Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского
13:56
Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов
13:50
Во время бури в Греции погибли двое русских туристов
13:47
Месси признали лучшим футболистом года
13:24
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
13:20
Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11
13:13
Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
13:03
7 продуктов для здоровья суставов
12:51
Замглавы Пенсионного фонда задержали по подозрению в получении взятки
12:42
Транспортный коллапс: движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара в Мытищах
12:22
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
12:13
Россияне добровольно отказываются от секса
12:07
Шоссе перекрыли, есть пострадавшие: подробности жуткого пожара в Мытищах
12:05
Чего нельзя делать в сексе современной женщине
11:34
Как взять кредит и не попасть в долговую яму
11:33
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
11:32
Страшные кадры: под Москвой загорелась ТЭЦ
11:30
В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"
11:17
Рядом с Красной площадью напали на журналистку Bloomberg
11:05
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
10:58
"Веселье" исчезло из отношений": принцу Уильяму стало скучно с Кейт Миддлтон
10:45
Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка
10:45
В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
10:41
Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет молниеносного похудения
10:40
Загнивающему Лукашенко дали второй шанс после страшного диагноза
10:20
Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли
10:15
Скончался до приезда медиков: Наташа Королева набросилась с ножом на сожителя
09:56
Актер из "Властелина колец" впервые станет отцом
09:44
"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
09:33
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение
09:31
Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей
09:27
Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть
08:58
Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II
08:23
Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
08:15
Почему студентка упала в обморок на встрече с Путиным
06:11
Украинцы отыгрались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
04:29
Известная теннисистка не постеснялась показать свои недостатки
02:18
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
00:07
"Хороша чертовка!": аппетитная Самбурская поделилась пикантным снимком
21:55
Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына
21:51
В Москве мужчина продал в рабство подростка
21:44
"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой
21:32
"Пожизненное клеймо": на дочь Алсу вылили ушат помоев
21:17
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
21:16
"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
21:03
Под Москвой кассир магазина похитил крупную сумму денег
20:40
"Колхоз": россияне поиздевались над нелепой прической Бородиной
20:32
"Я развожусь": новая пассия Виторгана сделала заявление
20:18
Названы самые популярные книги у москвичей
20:01
"Единая Россия" разберется с "наливайками" в жилых домах
19:50
55-летний актер из "Папиных дочек" стал отцом в четвертый раз
19:38
Борисов в шоке: муж подозреваемой в ограблении банка попросил денег у зрителей Первого канала
19:16
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
19:05
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
18:47
В петербургском метро пьяного мужчину зажало эскалатором
18:22
Гузеева прервала молчание после слухов о разводе
18:17
Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира
18:00
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
17:50
"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу
17:36
Рапунцель дала пинка вернувшемуся в "Дом-2" Яббарову
17:06
В Сочи туристка упала с обрыва
17:02
Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение
16:49
Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов
16:47
Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту
16:38
Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж
16:35
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
16:24
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой
16:05
"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли
16:05
Госдума сокращает сроки продажи жилья без налога
15:58
Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова
15:53
Был без прав: в Уфе в ДТП с мотоциклом пострадал человек
15:45
В "Росатоме" успешно закончили работы по проекту BEST
15:34
"Огонь!": Газманов с обнаженным торсом сразил наповал
15:30
"Дурак дураком": Харламов предстал в оригинальном образе
15:25
Знаменитая итальянская актриса умерла в возрасте 96 лет
15:21
Третий приступ Меркель ужаснул народ (видео)
15:15
Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом
14:50
Названа не признаваемая женщинами проблема со здоровьем
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года
14:43
Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
14:33
Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой
14:32
Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
14:32
Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа
14:29
В московской гостинице убили стюардессу
14:21
Пилот потерял сознание: вылетевший из Домодедово лайнер экстренно приземлился в Калуге
13:45
Экономные россияне перестают покупать лекарства
13:42
"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти
13:34
Москвичка прогуляла полученные за рождение ребенка деньги
13:23
Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником
13:04
Популярный блогер ради лайков утопил машину в реке под Москвой
12:59
Российские вареники признали опасными
12:45
"Неприятно смотреть": располневшую звезду сериала "СашаТаня" перестали узнавать
12:34
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ты всегда можешь вернуться": обращение Арбениной к ушедшей с цыганским табором дочери
Пуэрто-риканская топ-модель покорила сердца миллионов
Расследование против бывшего руководства "Тольяттиазота" продолжается
"Ты обделался!": россияне жестко прошлись по Алибасову
Украину унизили на саммите с Евросоюзом
Сябитова накинулась на Харламова из-за Гузеевой
Шоу-бизнес

Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/LAIMA_VAIKULE_OFFICIAL
Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Звезда рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой. 
прочитано 1369 раз

По словам Лаймы Вайкуле, Алла Пугачева всегда заходит к ней в гости, когда бывает в Латвии. Давние подруги с удовольствием проводят время вместе.

ПО ТЕМЕ

Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж

"Он маньяк!": встревоженная Пугачева попросила закрыть своих детей

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

У звезд есть любимый ресторан, расположенный на берегу моря. Вайкуле и Пугачеву там всегда ждут – руководство готово выполнить любую прихоть знаменитостей.

Например, для артисток стол могут накрыть не в самом заведении, а в лесочке неподалеку. Так звездные подруги могут посекретничать, не рискуя быть подслушанными.

По словам Вайкуле, их с Пугачевой Instagram-проект "Дамы с дюн" родился во время одной из таких посиделок. Звезды снимают шуточные импровизации.

Лайма рассказала забавный случай, произошедший в ходе записи одного из роликов. По сценарию подруги должны были сидеть на разлитой сметане.

"Нашла какое-то платье Алле, которое не жалко было... На сметане посидеть... Про сметану скажу: будьте осторожны, ни одна химчистка не могла этот запах вымыть", – улыбнулась Вайкуле.

Звезда рассказала, что рядом с Пугачевой никогда не чувствовала себя второй. Артистка отметила, что такие мысли ей даже в голову не приходили.

"У меня нет авторитетов. Для меня их не существует. Хотите – с президентом могу целоваться. Мы люди, и я так всех воспринимаю", – призналась Лайма Вайкуле в интервью YouTube-проекту "А поговорить?".

Певица уточнила, что познакомилась с Пугачевой много лет назад, еще во время учебы в ГИТИСе. Та еще не была Примадонной.

"Мы хотели пройти на концерт – билетов нет. И вдруг идет такая девушка высокая с длинными волосами. Нам кто-то сказал, что это Алла, которая выступает. Я сказала: "Мы тоже музыканты, мы хотели бы попасть на концерт!" Она сразу что-то кому-то сказала, и нас посадили. Это первое знакомство", – вспомнила Лайма Вайкуле

Автор: Руслана Алексеева11 июля 2019, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Венс
Ответить
"Хотите – с президентом могу целоваться." А будет ли он с тобой ? Не хотим.
Гость
Ответить
Почему на сметане?
Лиля
Ответить
На сметане посидеть? Это на какой?
Наталья
Ответить
СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ, ДВЕ СТАРЫЕ КАЛОШИ, СМЕШНО ИХ ЛЕПЕТ СЛУШАТЬ!!!. КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА, ЗА ТО, ЧТО ХВАЛИТ ОН КУКУШКУ!
Гость
Ответить
И что тут смешного, кроме глупого ролика?
1

Популярные темы форума

Политика

Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке
Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад
"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка

Женщина призналась, что не ожидала такого поступка актрисы
Шоу-бизнес

Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли

Мэддокс задумал судиться с родителями
Шоу-бизнес

"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать

Пианистка поделилась с поклонниками в соцсети снимками с отдыха
Шоу-бизнес

Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка

Балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского телевидения

Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

Фоторепортажи

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru