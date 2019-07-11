Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке
По словам Лаймы Вайкуле, Алла Пугачева всегда заходит к ней в гости, когда бывает в Латвии. Давние подруги с удовольствием проводят время вместе.
У звезд есть любимый ресторан, расположенный на берегу моря. Вайкуле и Пугачеву там всегда ждут – руководство готово выполнить любую прихоть знаменитостей.
Например, для артисток стол могут накрыть не в самом заведении, а в лесочке неподалеку. Так звездные подруги могут посекретничать, не рискуя быть подслушанными.
По словам Вайкуле, их с Пугачевой Instagram-проект "Дамы с дюн" родился во время одной из таких посиделок. Звезды снимают шуточные импровизации.
Лайма рассказала забавный случай, произошедший в ходе записи одного из роликов. По сценарию подруги должны были сидеть на разлитой сметане.
"Нашла какое-то платье Алле, которое не жалко было... На сметане посидеть... Про сметану скажу: будьте осторожны, ни одна химчистка не могла этот запах вымыть", – улыбнулась Вайкуле.
Звезда рассказала, что рядом с Пугачевой никогда не чувствовала себя второй. Артистка отметила, что такие мысли ей даже в голову не приходили.
"У меня нет авторитетов. Для меня их не существует. Хотите – с президентом могу целоваться. Мы люди, и я так всех воспринимаю", – призналась Лайма Вайкуле в интервью YouTube-проекту "А поговорить?".
Певица уточнила, что познакомилась с Пугачевой много лет назад, еще во время учебы в ГИТИСе. Та еще не была Примадонной.
"Мы хотели пройти на концерт – билетов нет. И вдруг идет такая девушка высокая с длинными волосами. Нам кто-то сказал, что это Алла, которая выступает. Я сказала: "Мы тоже музыканты, мы хотели бы попасть на концерт!" Она сразу что-то кому-то сказала, и нас посадили. Это первое знакомство", – вспомнила Лайма Вайкуле.
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