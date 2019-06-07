Леонтьев проиграл Путину в выносливости

Валерий Леонтьев по выносливости соперничает с Владимиром Путиным. У певца, гастролирующего со своим юбилейным шоу по миру, в графике 13 концертов. Артист завидует российскому президенту, который с легкостью переносит еще большие нагрузки.

Шоу Валерия Леонтьева называется "Я вернусь", а завершает его одноименная песня. Певец прилетел в Израиль после двухнедельного тура по Казахстану, а по пути успел заехать в Санкт-Петербург, где дал еще два концерта.

После всего одного выходного у Валерия Леонтьева три выступления в Израиле – которые, как всегда, проходят с аншлагом, билетов давно уже нет в продаже. Журналисты подозревают, что украшенный многочисленными татуировками артист – еще и ведьмак. Леонтьев с таким определением соглашается.

На вопрос репортера, как ему удается обмануть время, 70-летний Валерий Леонтьев замечает, что это не совсем так – он уже стал иногда уставать. На что журналисты заметили: другие давно бы упали от половины такой нагрузки. Певец, в свою очередь, сказал, что есть люди более выносливые, которых бы он поставил на первое место в таком рейтинге.

"Я бы – Путина. Восхищаюсь его выносливостью. Перелеты, встречи, постоянно на ногах, да еще надо успевать думать, анализировать, на ходу принимать важнейшие решения… Это тебе не секс, шампанское и рок-н-ролл! Вот жалею, что тоже в свое время не занимался боевыми искусствами…" - сказал Валерий Леонтьев в интервью "Московскому комсомольцу".

Валерий Леонтьев признался, что для него Израиль – особая страна. "Потому что она символизирует собой веру в многовековую идею и фанатичное стремление достигнуть цели. Это хорошие качества", – подчеркнул певец. И добавил, что, приехав сюда, молится за своих зрителей, которые делятся с ним любовью и энергией.